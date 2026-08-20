Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Николаев. Фото: НикВести

На этой неделе в Николаеве запланировано немало культурных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. В городе можно будет посетить театральные спектакли, концерты, новые фильмы и другие события.

«НикВести» собрали подборку главных мероприятий, которые стоит посетить на этой неделе.

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Кинотеатр Multiplex

Афиша 21–26 августа

Тролли: вьющиеся приключения — приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Приспешники и Монстры — приключения, анимация, комедия, семейный

Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный

Конец Оук-Стрит — фантастика, приключения, боевик, триллер

Поезд «Красная рута» — мелодрама, комедия, семейный

Астрал: За пределами потустороннего мира — ужасы, триллер

Шрек — приключения, анимация, комедия, фантастика

Всего одна ночь — романтика, комедия

«Одиссея» — экшн, фантастика, драма

Скриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевский академический художественный драматический театр

Афиша: Академический украинский театр

21 августа, пятница, 18:00

22 августа, суббота, 18:00

«Гетьман и король» — историческая драма

История борьбы Украины за независимость пронизана различными событиями, эпическими сражениями, величественными личностями. Украинцы всегда стремились к европейскому развитию и гармоничному сосуществованию в мире с соседними государствами. Однако история распорядилась иначе, и украинский народ вынужден до сих пор отстаивать право на своё существование. «Гетман и король» — это спектакль о великих людях, которые мечтали о независимой, процветающей Украине, в которой люди свободно жили бы, любили, рожали детей, имели возможность развивать свою культуру. Это попытка донести до общества историко-драматические факты, которые развенчивают имперские амбиции, проливая свет на поистине героические поступки главных героев. Это спектакль о чести, смелости и героизме во всех аспектах жизни людей, которые боролись за справедливость в мире.

Фото: Академический украинский театр

22 августа, суббота, 10:00

«Приключения казаков» — сказка

Этим спектаклем театр обращается к нашей истории, к героям, которые являются примером мужества, патриотизма, любви к родной земле и своему народу. Сказка учит детей быть смелыми, искренними, отзывчивыми к чужой беде, слушаться своих родителей.

Концертный зал «Юность»

21 августа, пятница, 18:00 — концерт Никиты Киселёва

22 августа, суббота, 16:00 и 19:00 — «Дизель-шоу». Празднуем независимость вместе!

Приглашаем на концерт «Дизель-шоу» в честь Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Талантливые юмористы подготовили для гостей и жителей города-героя Николаева особую патриотическую программу, наполненную искренним юмором, теплыми эмоциями и верой в Победу. Это прекрасная возможность провести вечер вместе с любимыми артистами, зарядиться хорошим настроением и в очередной раз почувствовать силу украинского единства.

Афиша на сайте mykolaiv.karabas.com Афиша на сайте mykolaiv.karabas.com

Билеты можно приобрести здесь.

Николаевская областная филармония

22 августа, суббота, 14:00 — концерт ансамбля народных инструментов «УЗОРИ»

«Приглашаем на праздничный концерт ансамбля народных инструментов «УЗОРИ» — яркое музыкальное поздравление с главным государственным праздником Украины! Живая музыка, украинские мелодии, праздничное настроение и любовь к родной стране — всё это в одном концерте», — говорится в анонсе.

Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, ул. Большая Морская, 47

Афиша филармонии

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».

Каштановый сквер

22 августа, суббота, 12:00 — фестиваль современного танца «Yes I Can FEST»

«В Каштановом сквере состоится фестиваль современного танца «Yes I Can FEST» при поддержке Николаевского городского совета, Украинско-датского молодежного дома и Датского института культуры. Гостей ждут уличные батлы в стилях hip-hop, jazz-funk, breaking и MATM. Мероприятие приурочено к 10-летию школы танцев и акробатики «Yes I Can». Приглашаем всех желающих», — говорится в сообщении.

Афиша: Управление культуры и искусств ММР

23 августа, воскресенье — социокультурный проект «Художественный квартал на Соборной»

11:00 — Экспозиции, выставки-продажи

13:00 — Мастер-класс «Бумажный веер» от мастерицы Анисии Карповой

17:00 — Выступление духового оркестра

«На Соборной» состоится ряд мероприятий для николаевцев и гостей города накануне Дня Независимости Украины», — отмечают организаторы.

Афиша: Управление культуры и искусств ММР

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