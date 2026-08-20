Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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На этой неделе в Николаеве запланировано немало культурных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. В городе можно будет посетить театральные спектакли, концерты, новые фильмы и другие события.
«НикВести» собрали подборку главных мероприятий, которые стоит посетить на этой неделе.
Кинотеатр Multiplex
Афиша 21–26 августа
Тролли: вьющиеся приключения — приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный
Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика
Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный
Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный
Приспешники и Монстры — приключения, анимация, комедия, семейный
Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный
Конец Оук-Стрит — фантастика, приключения, боевик, триллер
Поезд «Красная рута» — мелодрама, комедия, семейный
Астрал: За пределами потустороннего мира — ужасы, триллер
Шрек — приключения, анимация, комедия, фантастика
Всего одна ночь — романтика, комедия
«Одиссея» — экшн, фантастика, драма
Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.
Николаевский академический художественный драматический театр
21 августа, пятница, 18:00
22 августа, суббота, 18:00
«Гетьман и король» — историческая драма
История борьбы Украины за независимость пронизана различными событиями, эпическими сражениями, величественными личностями. Украинцы всегда стремились к европейскому развитию и гармоничному сосуществованию в мире с соседними государствами. Однако история распорядилась иначе, и украинский народ вынужден до сих пор отстаивать право на своё существование. «Гетман и король» — это спектакль о великих людях, которые мечтали о независимой, процветающей Украине, в которой люди свободно жили бы, любили, рожали детей, имели возможность развивать свою культуру. Это попытка донести до общества историко-драматические факты, которые развенчивают имперские амбиции, проливая свет на поистине героические поступки главных героев. Это спектакль о чести, смелости и героизме во всех аспектах жизни людей, которые боролись за справедливость в мире.
22 августа, суббота, 10:00
«Приключения казаков» — сказка
Этим спектаклем театр обращается к нашей истории, к героям, которые являются примером мужества, патриотизма, любви к родной земле и своему народу. Сказка учит детей быть смелыми, искренними, отзывчивыми к чужой беде, слушаться своих родителей.
Концертный зал «Юность»
21 августа, пятница, 18:00 — концерт Никиты Киселёва
22 августа, суббота, 16:00 и 19:00 — «Дизель-шоу». Празднуем независимость вместе!
Приглашаем на концерт «Дизель-шоу» в честь Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Талантливые юмористы подготовили для гостей и жителей города-героя Николаева особую патриотическую программу, наполненную искренним юмором, теплыми эмоциями и верой в Победу. Это прекрасная возможность провести вечер вместе с любимыми артистами, зарядиться хорошим настроением и в очередной раз почувствовать силу украинского единства.
Билеты можно приобрести здесь.
Николаевская областная филармония
22 августа, суббота, 14:00 — концерт ансамбля народных инструментов «УЗОРИ»
«Приглашаем на праздничный концерт ансамбля народных инструментов «УЗОРИ» — яркое музыкальное поздравление с главным государственным праздником Украины! Живая музыка, украинские мелодии, праздничное настроение и любовь к родной стране — всё это в одном концерте», — говорится в анонсе.
Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, ул. Большая Морская, 47
Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».
Каштановый сквер
22 августа, суббота, 12:00 — фестиваль современного танца «Yes I Can FEST»
«В Каштановом сквере состоится фестиваль современного танца «Yes I Can FEST» при поддержке Николаевского городского совета, Украинско-датского молодежного дома и Датского института культуры. Гостей ждут уличные батлы в стилях hip-hop, jazz-funk, breaking и MATM. Мероприятие приурочено к 10-летию школы танцев и акробатики «Yes I Can». Приглашаем всех желающих», — говорится в сообщении.
23 августа, воскресенье — социокультурный проект «Художественный квартал на Соборной»
- 11:00 — Экспозиции, выставки-продажи
- 13:00 — Мастер-класс «Бумажный веер» от мастерицы Анисии Карповой
- 17:00 — Выступление духового оркестра
«На Соборной» состоится ряд мероприятий для николаевцев и гостей города накануне Дня Независимости Украины», — отмечают организаторы.
Вы также планируете мероприятия в Николаеве? Сообщите о них нам по электронной почте [email protected], чтобы о них узнало как можно больше жителей Николаева.
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