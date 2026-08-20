 Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

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Главная Новости Культура 16:00, 20 августа, 2026

Что посетить в Николаеве на этой неделе — концерты, театр и кино

Миколаїв. Фото: НикВестиНиколаев. Фото: НикВести

На этой неделе в Николаеве запланировано немало культурных и развлекательных мероприятий для взрослых и детей. В городе можно будет посетить театральные спектакли, концерты, новые фильмы и другие события.

«НикВести» собрали подборку главных мероприятий, которые стоит посетить на этой неделе.

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Кинотеатр Multiplex

Афиша 21–26 августа

Тролли: вьющиеся приключения — приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Щенячий патруль: Динофильм — приключения, анимация, комедия, семейный

Приспешники и Монстры — приключения, анимация, комедия, семейный

Кузьма: Страшно веселый — биографический, документальный

Конец Оук-Стрит — фантастика, приключения, боевик, триллер

Поезд «Красная рута» — мелодрама, комедия, семейный

Астрал: За пределами потустороннего мира — ужасы, триллер

Шрек — приключения, анимация, комедия, фантастика

Всего одна ночь — романтика, комедия

«Одиссея» — экшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевский академический художественный драматический театр

Афіша: Академічний український театрАфиша: Академический украинский театр

21 августа, пятница, 18:00
22 августа, суббота, 18:00

«Гетьман и король» — историческая драма

История борьбы Украины за независимость пронизана различными событиями, эпическими сражениями, величественными личностями. Украинцы всегда стремились к европейскому развитию и гармоничному сосуществованию в мире с соседними государствами. Однако история распорядилась иначе, и украинский народ вынужден до сих пор отстаивать право на своё существование. «Гетман и король» — это спектакль о великих людях, которые мечтали о независимой, процветающей Украине, в которой люди свободно жили бы, любили, рожали детей, имели возможность развивать свою культуру. Это попытка донести до общества историко-драматические факты, которые развенчивают имперские амбиции, проливая свет на поистине героические поступки главных героев. Это спектакль о чести, смелости и героизме во всех аспектах жизни людей, которые боролись за справедливость в мире.

Фото: Академічний український театрФото: Академический украинский театр

22 августа, суббота, 10:00

«Приключения казаков» — сказка

Этим спектаклем театр обращается к нашей истории, к героям, которые являются примером мужества, патриотизма, любви к родной земле и своему народу. Сказка учит детей быть смелыми, искренними, отзывчивыми к чужой беде, слушаться своих родителей.

Концертный зал «Юность»

21 августа, пятница, 18:00 — концерт Никиты Киселёва

22 августа, суббота, 16:00 и 19:00 — «Дизель-шоу». Празднуем независимость вместе!

Приглашаем на концерт «Дизель-шоу» в честь Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины. Талантливые юмористы подготовили для гостей и жителей города-героя Николаева особую патриотическую программу, наполненную искренним юмором, теплыми эмоциями и верой в Победу. Это прекрасная возможность провести вечер вместе с любимыми артистами, зарядиться хорошим настроением и в очередной раз почувствовать силу украинского единства.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфиша на сайте mykolaiv.karabas.com
Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфиша на сайте mykolaiv.karabas.com

Билеты можно приобрести здесь.

Николаевская областная филармония

22 августа, суббота, 14:00концерт ансамбля народных инструментов «УЗОРИ»

«Приглашаем на праздничный концерт ансамбля народных инструментов «УЗОРИ» — яркое музыкальное поздравление с главным государственным праздником Украины! Живая музыка, украинские мелодии, праздничное настроение и любовь к родной стране — всё это в одном концерте», — говорится в анонсе.

Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, ул. Большая Морская, 47

Афіша філармоніїАфиша филармонии

Билеты можно приобрести на сайте «Хочу Билет».

Каштановый сквер

22 августа, суббота, 12:00 — фестиваль современного танца «Yes I Can FEST»

«В Каштановом сквере состоится фестиваль современного танца «Yes I Can FEST» при поддержке Николаевского городского совета, Украинско-датского молодежного дома и Датского института культуры. Гостей ждут уличные батлы в стилях hip-hop, jazz-funk, breaking и MATM. Мероприятие приурочено к 10-летию школы танцев и акробатики «Yes I Can». Приглашаем всех желающих», — говорится в сообщении.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

23 августа, воскресенье — социокультурный проект «Художественный квартал на Соборной»

  • 11:00 — Экспозиции, выставки-продажи
  • 13:00 — Мастер-класс «Бумажный веер» от мастерицы Анисии Карповой
  • 17:00 — Выступление духового оркестра

«На Соборной» состоится ряд мероприятий для николаевцев и гостей города накануне Дня Независимости Украины», — отмечают организаторы.

Афіша: Управління культури і мистецтв ММРАфиша: Управление культуры и искусств ММР

Вы также планируете мероприятия в Николаеве? Сообщите о них нам по электронной почте [email protected], чтобы о них узнало как можно больше жителей Николаева.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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