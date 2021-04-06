Французское антикоррупционное агентство изучают обстоятельства сделки между французской оборонной компанией Dassault и Индией о поставке истребителей Rafale. Dassault выплатила миллион евро посреднику, но не указала целесообразность этой операции в отчетности.

Об этом передает Mediapart.

Сделку в оборонной сфере заключили 23 сентября 2016 года в Нью-Дели министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан и его индийский коллега Манохар Паррикар под наблюдением Эрика Траппье, генерального директора французской компании Dassault Aviation. Это был один из крупнейших оружейных договоров за последнее десятилетие для Франции: Индия закупила 36 истребителей Rafale производства Dassault за 7,8 миллиарда евро, то есть один самолет обошелся бюджету Индии в 220 миллионов евро.

Dassault выплатила миллион евро компании Defsys Solutions якобы для создания 50 сувенирных моделей самолета Rafale в полноразмерном варианте, однако индийские правоохранительные органы подозревают владельца Defsys Solutions Сушена Гулту в получении откатов от других оборонных компаний за содействие в получении выгодных заказов.

Французское антикоррупционное агентство отмечает, что компания Dassault не объяснила почему решила заказать сувенирные модели по цене в 20 тысяч евро за единицу, не было и доказательств, что модели действительно изготовляются.

Напомним, французские Rafale обновят украинский авиапарк, истребители советских времен будут списаны и заменены новейшими образцами техники.