Антимонопольный комитет Украины начал дело против группы компаний «Астарта» и ООО «Радеховский сахар». В АМКУ усматривают признаки антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным АМКУ, с сентября 2020 года «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» похоже повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла схожимим темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020-го — в среднем на 48%.

В комитете не видят объективных причин для такой динамики. Хотя объемы производства сахара в 2020 сократились на 22,3%, «в то же время дефицита в Украине не наблюдалось учитывая переходящие запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления».

Кроме того, по данным Лондонской биржи мировые цены не испытали такого стремительного повышения. В это время не произошло и значительных колебаний на валютных рынках или роста налогообложения, отметили в АМКУ.

«АМКУ видит, что группа «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» находятся в различных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены свыше конкурентного уровня», — говорится в сообщении.

По данным АМКУ, совокупная доля группы «Астарта» и ООО «Радеховский сахар» на общегосударственном рынке является значимой для воздействия на рынок и составляет около 40%.

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