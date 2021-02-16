Инфляция на потребительском рынке Николаевской области в январе 2021 года по сравнению с декабрем составила 1,4%.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы статистики в Николаевской области.

Отмечается, что продукты питания и безалкогольные напитки в январе стали стоить на 1,9% больше. Значительно подорожали яйца (на 15,0%) и овощи (на 7,5%). На 2,5-1,3% выросли в цене подсолнечное масло, фрукты, сало, сахар, рыба и продукты из нее, макаронные изделия, пшеничная мука. В то же время подешевело пшено на 1,7%, масло — на 1,3%, молоко — на 1,0%.

Алкогольные напитки, табачные изделия повысились в цене на 0,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 0,9%.

Одежда и обувь стали обходиться потребителям на 4,5% дешевле, в т.ч. обувь — на 6,7%, одежда — на 2,9%.

Оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличилась на 6,5% в основном за счет повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию — на 30,4%, водоснабжение — на 20,8%. Вместе с этим цены на природный газ снизились на 10,4%, сообщили в Николаевстате.

Цены на транспорт выросли на 1,0% под влиянием подорожания дизельного топлива, бензина марок А-92 и А-95 и сжиженного газа для автомобилей — на 2,7-1,7%. В то же время проезд в междугородном поезде подешевел на 1,5%.

Ранее сообщалось, что компенсацию за электроотопление получат 571,6 тысяч потребителей, а средний размер компенсации составит 564 гривны.