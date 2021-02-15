Компенсацию за электроотопление получат 571,6 тысяч потребителей, а средний размер компенсации составит 564 гривны.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Платежка», сообщает корреспондент Укринформа.

— Постановление уже принято ... Мы уже его даже и реализовали, потому что мы провели работу с Минэнерго, с поставщиками универсальных услуг. Мы приняли заявку на тех всех людей, кому мы компенсируем этот льготный тариф, собственно, ту дельту, ту разницу, и мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на личные счета потребителей. И таким образом... компенсацию получат 571,6 тысяч потребителей и средний размер компенсации 564 гривны. То есть ежемесячно до 15 числа три месяца подряд мы будем возмещать такую компенсацию для людей, — подчеркнула Марина Лазебная.

По ее словам, поскольку было важно поддержать людей и сделать это быстро, «мы пока сняли эти деньги по программе субсидий, у нас было 36,6 миллиарда, сейчас мы 1,4 миллиарда отдали на эту программу, но программа субсидий тоже пока обеспечена».

— Поэтому главное для нас пройти отопительный сезон, а потом дальше будем видеть и корректировать, — отметила министр.

Она напомнила, что в связи с отменой льготного тарифа на электроэнергию было введено правительственное решение о компенсации категориям потребителей, на которых оно повлияло.

— Это тем, у кого жилые помещения были оборудованы электроотопительными установками, у которых отключено централизованное отопление и дома которых негазифицированы, и это детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи. Этим трем категориям — сейчас новая программа, компенсаторные механизмы для покрытия разницы, связанной с отменой льготного тарифа на электроэнергию, — пояснила она.

Напомним, что с 6 января в Украине отменили льготный тариф для тех, кто использует электроотопление.