Владелице кафе в Николаеве отказали в выплате 8 тысяч гривен госпомощи по причине, что ее бизнесу якобы меньше трех месяцев, хотя она занимается предпринимательством 27 лет.

Об этом она рассказала Delo.ua.

У Алены Агеевой свое кафе в Николаеве, частным предпринимательством она занимается около 27 лет. В декабре прошлого года, как и многие другие ФЛП, она рассчитывала на анонсированную президентом Владимиром Зеленским одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен, но из-за ошибки в приложении «Дія» не смогла ее получить.

Хозяйка кафе подала заявку через портал «Дія». Все данные были введены верно, код КВЭД — 56.10 — совпадал. Ответ она получила примерно через сутки — отказ с формулировкой: «Вы зарегистрировали ФЛП меньше трех месяцев назад. Одноразовая материальная помощь не может быть предоставлена». Потом Алена попробовала подать заявление через мобильное приложение, здесь ответ хотя и был готов через несколько секунд, но того же содержания.

— У меня была паника, поскольку я предприниматель с 1994 года. Мне даже не столько нужна была эта выплата, сколько я хотела добиться ответа, как система считывает данные обо мне — вдруг через лет 20 мне не начислят беспрерывный стаж, поскольку не увидят нужной информации, — рассказала Delo.ua предприниматель.

Чтобы разобраться в ситуации, она съездила в Управление Пенсионного фонда Украины в Центральном районе Николаева и в Налоговую Центрального района и получила там документ об уплате ЕСВ с 2011 года — справка содержала данные об этом помесячно и по годам.

— Из-за карантинных ограничений в основном общалась с их представителями в телефонном режиме. Тогда в Пенсионном фонде мне сообщили, что они видят полную информацию обо мне и она корректна, но отметили, что в 2017 году я меняла налоговую одного района на другую. Это действительно так — перед этим я сменила прописку. Однако даже если «Дія» каким-либо образом «споткнулась» об эти данные, это никак не три месяца с момента регистрации, это пять лет, — говорит Алена Агеева.

Помимо этого, она общалась в приложении «Дія» с ботами, но после вопроса, готова ли она, чтобы ее персональные данные обработали, переписка обычно заканчивалась ничем: «Ответа на вопрос, почему мне отказали в выплате, если мои данные соответствуют условиям, я так и не получила, только отписки «Мы очень загружены, скоро ответим».

Также предпринимательница звонила на правительственную горячую линию и через нее оформила официальный запрос в Пенсионный фонд, где спрашивала, что делать в такой ситуации и кто несет ответственность за происходящее. Спустя месяц после этого ей прислали ответ, в котором чиновники, по ее словам, не ответили ни на один вопрос, а просто привели выдержку из закона с перечислением, кому положены эти одноразовые выплаты.

— Я позвонила ответственному инспектору, чьи контакты были внизу листа с ответом, а она заявила мне, что если вы не согласны, подавайте в суд. Также она добавила, что «Дія» не совершенна и, возможно, приложение «подхватило» данные до 2017 года — момента, когда я сменила налоговую. Там допустили, что это техническая ошибка, — рассказала женщина.

Предполагая, что ошибка возникла по вине алгоритма «Дії» на этапе передачи данных, Delo.ua обратилось в Министерство цифровой трансформации Украины, но там отвергли такую вероятность.

— Что касается данных пользователей, «Дія» не хранит персональные данные, а просто отображает данные с реестров. Если подтягиваются некорректные данные, это проблема не приложения или портала, а других ведомств, которые ведут реестры. Мы обеспечиваем только техническую часть предоставления услуг. Указанные ситуации происходят именно потому, что в реестре есть неверная информация, которая подтягивается в «Дію», — пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Он сообщил, что Минцифры не имеет возможности править эти данные, а просто отображает в том виде, в котором они предоставлены. Также если для услуги необходимы данные именно от реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда, «Дія» работает корректно и не может взять их из какого-то другого реестра.

— Наши сервисы работают бесперебойно. Что касается «Одноразовой материальной помощи ФОПам и наемным работникам», с момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытались подать заявление. Именно это в тот момент повлекло задержки в работе портала «Дія». Однако наша команда была готова к этой нагрузке и менее чем за полдня наладила работу сервисов. До последнего дня действия услуги, 31 декабря 2020 года, все работало корректно, — добавил он.

При этом в Пенсионном фонде также уверены, что ответственность за проблему несут не они — по их мнению, ошибки могут быть непосредственно у самой «Дії». Кроме того, там отметили, что данные в Реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда вносят также работодатели, предприятия и организации, поэтому за корректность информации отвечают в том числе и они.

Delo.ua предположили, что сотрудники Фонда, скажем, для распечатки справки об уплате ЕСВ брали данные не из Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда, а из другого источника, тогда как «Дія» подтягивает данные для оформления выплат именно из указанного реестра. Окажись это правдой, было бы понятно, почему Алене сообщили в Фонде, что видят о ней корректные данные, в то время как «Дія» считает, что ее ФЛП меньше трех месяцев. Впрочем, в Пенсионном фонде теорию не подтвердили, сказав, что в качестве источника используют только один реестр.

Проверить, как выглядят эти данные в самом реестре, к слову, невозможно.

— Все данные о конкретном лице, которые есть в реестре, это лицо может посмотреть в своем личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Однако нельзя прийти в Пенсионный фонд и увидеть их именно в самом реестре, как они отображаются на компьютере у ответственного лица, поскольку право открывать реестр имеют только уполномоченные на это, — рассказали в пресс-службе Фонда.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла президентский закон о финансовой помощи ФОП.