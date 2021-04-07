Китай ограничивает деятельность иностранных банков: новые правила направлены на регуляцию денежных поток конкурентов китайских банков, чтобы создать преимущество и сделать международные фирмы более зависимыми от местных кредиторов.

Об этом передает New York Times.

Новые китайские правила резко ограничили возможности иностранных банков вести бизнес в стране, сделав их менее конкурентоспособными по сравнению с местными соперниками. Один список правил, введенный в действие в декабре и январе, ограничивает количество денег, которые иностранные банки могут переводить в Китай из-за границы. Другой, вступивший в силу в среду, 1 апреля, потребовал от многих иностранных банков предоставлять меньше кредитов и распродавать облигации и другие инвестиции.

По словам источников, новые правила вызвали панику среди руководителей глобальных банков и иностранных компаний в Китае, которые зависят от этих кредиторов. Среди прочего, они обеспокоены тем, что правила могут сделать иностранные предприятия более зависимыми от государственной банковской системы Китая. Эта зависимость может дать Пекину еще одну потенциальную точку давления, которую он может использовать для давления на Вашингтон и как аргумент в затяжной торговой войне.

Банки и торговые группы неохотно выступают публично, опасаясь инициирования дальнейших мер регулирования. Но в январском письме в центральный банк Китая, которое было рассмотрено The New York Times, Торговая палата Европейского Союза в Китае выразила озабоченность по поводу ограничений на денежные переводы.

— В некоторых случаях риск, связанный с этим серьезным структурным изменением, может коренным образом изменить стратегическое направление развития европейских банков в Китай, — говорится в письме.

Причины, лежащие в основе новых банковских правил Китая, не ясны, хотя, похоже, они нацелены на пресечение крупных потоков денег в страну от потенциальных оппонентов как в торговой войне, так и на политической арене.

— Я могу понять, как это связано с защитой финансовой стабильности. Я также могу понять, почему это считают дискриминацией иностранных банков, — сказал бывший сотрудник Казначейства США Марк Собел.

Народный банк Китая, центральный банк страны и издатель правил, не ответил на запросы о комментариях.

Измерить потоки иностранных вложений в экономику Китая сложно, но зарубежные инвесторы в прошлом году увеличили свои вложения в китайские облигации примерно на 150 миллиардов долларов.

Напомним, консул Китая в Рио-де-Жанейро Ли Ян обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо в пренебрежительной форме «мальчик, который превратил Канаду в собачку на побегушках у США».