Согласно двум новым оценкам, основанным на данных Всемирного банка, мировой средний класс сократился впервые за десятилетия в прошлом году из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

В исследовании ученые из научного центра Pew Research Center обнаружили, что количество глобального среднего класса - людей со «средним доходом» и «доходом выше среднего», зарабатывающих 10-20 долларов и 20-50 долларов в день соответственно - упало на 90 миллионов человек до почти 2,5 миллиардов в прошлом году. По оценке Pew, это пополнило ряды людей у черты бедности на 131 миллион.

По словам Ракеша Кочхара, автора исследования, данные Pew о среднем классе фактически занижают реальные масштабы влияния коронавируса, поскольку, по оценкам, 62 миллиона человек с высоким доходом или тех, кто зарабатывает 50 долларов и более в день, перешли в средний класс в результате пандемии.

Это говорит о том, что количество людей, которые пострадали от кризиса как представители среднего класса, в прошлом году, по оценкам Pew, превысило 150 миллионов человек - больше, чем население Франции и Германии вместе взятых.

— В современной истории трудно найти примеры, когда можно было бы наблюдать такой резкий спад глобального экономического роста, — заявил Ракеш Кочхар.

Волна разорений, по мнению аналитиков, еще не достигла пика. Растут опасения по поводу возможных последствий более медленного восстановления в странах с развивающейся экономикой. Центральный банк Бразилии в среду объявил о самом большом повышении учетной ставки за десятилетие в ответ на растущие опасения по поводу инфляции.

Если оценка Pew верна в отношении фактических данных о доходах Всемирного банка, которые все еще собираются, это означало бы конец модели, в которой глобальный средний класс неизменно расширялся с 1990-х годов благодаря быстрому росту развивающихся экономик, таких как Китай и Индия.

Когда Pew в последний раз подсчитал количество людей со средним доходом в мире они составляли 13% мирового населения. По словам Ракеша Кочхара, к 2019 году этот показатель вырос почти до 18%, и за последнее десятилетие в среднем 50 миллионов человек в год пополняли ряды лиц со средним уровнем дохода.

По данным Всемирного банка, по состоянию на сентябрь 2020 года страны с развитой экономикой в среднем тратили 7,4% валового внутреннего продукта на спасение предприятий и людей, пострадавших от пандемии, по сравнению с 3,8% ВВП у развивающихся стран и 2,4% в развивающихся странах с низкими доходами.

Всемирный банк ожидает, что в этом году число бедных в мире продолжит расти. По его оценкам, в 2020 году до 124 миллионов человек опустились ниже черты бедности с тратами $ 1,90 в сутки. По прогнозам, в этом году это число выростет до 163 миллионов.

Напомним, по состоянию на середину 2020 года уровень бедности среди украинцев составлял 51%. К началу 2021 года этот показатель, вероятно, увеличился, поскольку многие лишились дохода из-за карантина.