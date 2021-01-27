Об этом в интервью изданию LIGA.net сообщила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (ИДСИ) Элла Либанова.

По словам Либановой, такую оценку Институт сделал на основе данных Государственной службы статистики. Для подсчета бедности ИДСИ использует «расчетный прожиточный минимум», который по состоянию на середину 2020 года составил 3845 гривен.

Глава института уточнила, что для бедных украинцев характерны следующие особенности:

отсутствие высшего образования (среди граждан с высшим образованием уровень бедности составляет 11%, среди граждан только со средним образованием — 29%);

работа с неполной занятостью;

зарплата, граничищая с минимальной;

много детей в семье.

— Рождение второго ребенка (в Украине — прим.) создает очень серьезный риск обнищания. Многодетные семьи почти все нуждаются, — отметила Элла Либанова.

По прогнозам Либановой, количество украинцев и в дальнейшем будет сокращаться.

— Еще до 2014 года мы давали оценку на 2050-й — 36 миллионов. Сейчас, я думаю, стоит говорить где-то о 29-30 миллионах, — сказала директор ИДСИ.

Напомним, Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на конец 2020 года составил 2,56 триллиона гривен, или 90,3 миллиарда долларов.