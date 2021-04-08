Компания Twitter в последние месяцы вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На данный момент переговоры приостановлены по неизвестной причине.

Представитель Twitter отказался от комментариев, в Clubhouse на данный момент на запрос агентства не ответили.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

Напомним, ранее компания Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси, сообщила о покупке Bitcoin на 170 миллионов долларов. Компания приобрела еще 3318 биткоинов.