Компания Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси, сообщила о покупке Bitcoin на 170 миллионов долларов. Компания приобрела еще 3318 биткоинов.

Об этом указано в финансовой отчетности за четвертый квартал и 2020 год, пишет Square.

В совокупности с предыдущей инвестицией в криптовалюту на 50 миллионов долларов общая сумма превысила 5% от всех резервов компании в 2020 году.

Прибыль от покупки биткоинов на 50 миллионов долларов в октябре 2020 году до текущего момента превысил 225 миллионов долларов. Последнее вложения в 170 миллионов долларов произошло по среднему курсу Bitcoin выше 51 тысячи долларов.

В Square отметили, что криптовалюта «является инструментом экономического расширения возможностей». Она дает людям возможность участвовать в глобальной валютной системе и обеспечивать свое собственное финансовое будущее.

Напомним, крупнейший в мире цифровой токен упал на 12,5% во вторник, 23 февраля, после того, как акционеры засомневались в прочности роста криптовалюты.