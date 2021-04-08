Семья депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука лишилась шести своих предприятий в России, задействованных нефтепереработке и нефтепродаже.

Об этом пишут «Схемы» со ссылкой на данные реестра юридических лиц России.

В частности, по данным этого реестра 5 апреля российская компания «Юг Энерго», которую по данным декларации Виктора Медведчука контролировала его жена Оксана Марченко. Теперь 93% Юг Энерго контролирует российское ООО «Петон инвест технолоджи». Это дочерняя компания Научно-исследовательского проектного института нефти и газа «Петон», который является крупным подрядчиком «Газпрома».

В 2016 году «Петон» получил заказов от государственной компании на сумму, эквивалентную почти $2,7 млрд. Совместно с Газпромом эта компания строит крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем.

Согласно российскому реестру юридических лиц, владельцами ООО Петон являются двое граждан РФ: 80% компании контролирует бизнесмен и ученый из Уфы Игорь Мнушкин, основавший ООО «Петон» в 1990 году; 20% компании в 2017 году отошло некому Андрею Гранкину.

По данным российского издания Ведомости, до прихода в «Петон» Андрей Гранкин возглавлял главное управление Росгвардии в Москве, а еще раньше был помощником бывшего министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Как отмечает издание, поскольку «Юг Энерго» является «материнской» компанией нефтеперерабатывающего бизнеса условной группы НЗНП, семья Медведчука потеряла контроль еще над пятью предприятиями.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.