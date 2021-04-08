8 апреля на Николаевском судостроительном заводе «Океан» стало для прохождения ремонта судно «SOLKA 2».

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Во время ремонта будет проведена дефектация, очистка, восстановление и покраска участков наружной обшивки, конструкций корпуса и цистерн, ремонт донно-забортной арматуры, винто-рулевого устройства и тому подобное.

SOLKA 2 - судно типа Волго-Балт для перевозки насыпных грузов. Построено в 1970 году на верфи Závody ťažkého strojárstva, в Словакии.

Длина - 113,92 метров;

Ширина - 13 метров;

Осадка - 3,7 метра;

Дедвейт - 3581 тонн;

Скорость - 8 узлов.

Ранее сообщалось, что pавод «Океан» в 2020 году отгрузил около 10 тысяч тонн мостовых конструкций.