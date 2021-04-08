Представители компании, которая планирует построить торговый центр возле автовокзала в Николаеве, считают, что их проект превратит неблагоустроенную зону в современный архитектурный объект, даст новые рабочие места и поступления в бюджет.

Об этом идет речь в заявлении ООО «Алекта».

В компании отметили, что территория будущего строительства сегодня находится в ненадлежащем виде — она усыпана мусором и заставлена «наливайками» и будками, возле которых регулярно собираются маргинальные личности.

«Это место является скоплением людей без определённого места жительства, алкоголиков и наркоманов, при этом территория изобилует пустыми бутылками, использованными шприцами и презервативами, а также является местом постоянных конфликтами и «разборок» в битве за пустые бутылки и места для ночлега среди будок. Несколько лет назад здесь даже останавливался ромский табор, который в течении нескольких месяцев не могли убрать правоохранители, и только наступление зимы и холодов заставило их уйти с облюбованной территории», — говорится в заявлении.

В «Алекте» напомнили, что данная территория не является зелёной зоной ни по Генеральному плану, ни по зоннингу, ни по каким-либо другим документам. Также она не относится к скверу по улице Чигрина, который находится в пятидесяти метрах.

При этом междугородний автовокзал — место, с которого приезжающие в Николаев гости начинают знакомство с городом. По их словам, компания предлагает превратить запущенную территорию в благоустроенное и современное место.

«И как любой вокзал является лицом города, создаёт впечатление о его жителях и власти. И что они видят: нагромождение будок, «наливаек», антисоциальные элементы, антисанитарию. Мы предлагаем построить современный торговый комплекс с современным дизайном, отвечающий европейским нормам и требованиям, с благоустройством мест для отдыха, размещением клумб и озеленением», — говорят представители предприятия.

При этом, они отмечают, что значительно вырастет арендная плата за землю, которая поступит в местный бюджет, будут созданы рабочие места, увеличится поступление налоговых платежей благодаря коммерческой деятельности данного объекта.

Что касается зеленых насаждений, некоторые из них будут пересажены, а за остальные уплачена в бюджет компенсация в размере 167 тысяч гривен. Планируются снести около 60 деревьев, взамен может быть высажено деревьев в 18 раз больше (средней стоимости 2-3 метровых саженцев 150-200 гривен). Также предприятие недавно, по согласованию с департаментом ЖКХ и администрацией района высадило порядка 40 деревьев напротив данного участка.

«Сегодня, когда не хватает денег в бюджете на медицину, на дороги, на ремонт школ, детских садов и т.д. городу необходимы такие инвестиционные проекты, которые не только не приносят вред городу, а дают возможность изменить внешний облик и привлекательность, увеличить поступления в бюджет и создать новые рабочие места, увеличить количество зеленых насаждений», — отмечают в «Алекте».

Компания считает, что проблему вокруг строительства раздули популисты.

«Некоторые полулисты всячески препятствуют развитию нашего города и желают, чтобы город оставался с отвратительной приставкой «БУДКОГРАД». Мы надеемся, что в депутатском корпусе, и руководстве города есть люди, желающие не на словах, а на деле, привлекать инвестиции, сделать город современным европейским мегаполисом с развитой инфраструктурой и комфортной жизнью для нас и наших детей», — говорится в заявлении.

«Алекта» отмечает, что предприятие ещё в 2017 году обратилось в горсовет за продлением договора аренды земли и изменением целевого назначения, но за три года не получило никакого ответа.

«Как бизнесу развиваться? Какие инвесторы придут в город? О создании каких рабочих мест можно говорить?! Предприятие воспользовалось своим законным правом согласно Земельного кодекса Украины, Закону Украины «Об аренде земли», Закону Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», продлив договор аренды через регистратора. Также в режиме онлайн наше предприятие получило извлечение (вытяг) из государственного земельного кадастра с целевым назначением для строительства и обслуживания строений торговли. Как выяснилось исправление и приведение в соответствие целевого назначения участка сделано на основании инвентаризации части земли города, проведенной Госгеокадастром области. В ходе проведения инвентаризации было выявлено, что согласно утвержденному Генеральному плану города в 2009 году и утвержденного зоннинга в 2018, данная территория относится к территории транспорта, где разрешено строительство объектов торговли», — говорят представители предприятия.

В компании надеется, что руководство городского земельного управления изучит вопрос в рамках действующего законодательства и не будет делать поспешных заявлений о якобы незаконных действиях арендатора.

«Мы верим, что городская власть в лице мера и депутатского корпуса разберется в сложившейся ситуации и решит, что главнее для города: будки, «наливайки», антисанитария или поступления в бюджет, новые рабочие места, современные торговые объекты, и увеличение в десятки раз количества зелёных насаждений», — резюмировали в «Алекте».