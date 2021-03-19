В пятницу, 19 марта, в Николаеве состоялся круглый стол по поводу строительства в зеленой зоне возле автовокзала.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В круглом столе приняли участие представители ООО «Алекта», которое планирует строить в районе автовокзала торговый центр и показали его предварительный проект, активисты, главный архитектор главный архитектор Николаева Андрей Цымбал, некоторые депутаты местных советов.

Светлана Самоукова, соучредительница ООО «Алекта», отметила, что проект является законным и согласованным всеми инстанциями, не наносит ущерба окружающей среде и экологии, соответствует концепции внешней привлекательности и улучшения вида Николаева, принесет выгоду городу от дополнительных поступлений в бюджет и создаст рабочие места.

Представители фирмы опровергли слухи, что строить собираются супермаркет АТБ, отметив, что в ТЦ планируют размещение супермаркета, но какого — пока неизвестно.

Светлана Самоукова также рассказала о том, что послужило причиной проекта строительства торгового центра.

— На этом месте мы работаем с 1995 года, то есть где-то 26 лет. Вначале мы были ЧП, в 2001 году реорганизовались в ООО. То есть мы не какие-то «понаехавшие», нагло лезем. Мы стоим здесь и работаем. Любой из вас может зайти на сайт и проверить нашу историю, мы законопослушные граждане, платящие всевозможные налоги, убирающие прилегающую территорию и т.д. Сначала мы были маленьким магазинчиком, потом росли и развивались. Сейчас у нас торговый павильон, который состоит из кафе и небольшого магазина. Когда мы его только построили, больше 10 лет назад, это было «Вау!». Но все имеет ресурс. Сегодня это уже морально устарело. Особенно в связи с карантинными мерами в течение последнего года, мы поняли, что идем ко дну и для того, чтобы просто выжить, нам нужно инвестировать и развиваться, — рассказала она.

Светлана Самоукова добавила, что на сегодняшний день сквер у автовокзала находится в неприглядном виде — несколько десятков деревьев, территория, обнесенная металлопрофилем и окруженная будками разного размера и формы.

— Ни для кого не секрет, что автовокзал — это такое скопление маргинальных личностей. Наши сотрудники часто убирают территорию. Они (маргинальные личности, — прим.) ходят там по малой нужде. Здесь нет скамеек, вы видите, в каком состоянии находятся деревья. Мы граничим с этой зеленой зоной. Так сложилось с момента нашего появления, что мы ее облагораживали, многие из этих деревьев посажены нами самими, — сказала она.

Соучредительница предприятия также отметила, что проверка специалистов Департамента ЖКХ показала, что в пригодном состоянии на этом участке находятся только несколько тополей. Она добавила, что в рамках проекта «Алекты» предполагается снос этих деревьев, однако взамен предприятие предложило высадить рядом еще большее количество насаждений.

— Но нам организация сказала, что они возьмут это на себя. Мы заплатили официально в кассу 167 тысяч гривен. Они сказали, что это сделают специалисты. Поскольку мы не знаем, какие деревья подходят для городских условий, какая скорость роста и т.п. Кроме того, в проекте торгового центра предусмотрена высадка по периметру одиночных растений, клумб, что является частью дизайнерского проекта, — сказала Светлана Самоукова.

В компании также отметили, что у них есть разрешение на установку забора и перенос зеленых насаждений, в связи с этим они и начали проводить работы, которые вызвали общественный резонанс.

— Есть разрешение на проектирование, есть участки, которые мы законно арендуем и платим аренду, и мы хотим просто установить забор и перенести зеленые насаждения, — добавили на предприятии.

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал рассказал о том, что фирма получила разрешение на подготовительные работы и обустройство стройплощадки.

— На сегодняшний день к нам обратилась фирма «Алекта» за получением градостроительных условий и ограничений, они предоставили пакет документов. Все данные сейчас вводятся в единую государственную систему, портал строительный. Мы предоставили градостроительные условия и ограничения. Следующий этап — разработка проекта, экспертиза и получение разрешения на выполнение строительных условий. Сейчас предприятие получило разрешение на подготовительные работы, которые предполагают подготовку строительной площадки, — сказал он.

Также главный архитектор сказал, что зеленая зона, о которой идет речь, не является по документам сквером.

Депутат городского совета Андрей Янтарь высказал мнение, что такие объекты, по его мнению, должны строиться в старых кварталах и предполагать отселение жителей из аварийных домов.

— Имеет эта площадка статус сквера или нет, но это зеленая зона — экологические легкие нашего города. Поэтому я считаю, что если такие проекты нужны, лучше бы взяли там сделали подземный переход с торговыми точками. Это было бы лучше для города и эстетичнее, и безопаснее для пешеходов. Почему-то выбираются такие места, где нет застроек. Берите квартал в старой части города, отселяйте людей, я понимаю, что это дорого, но делайте там. Почему вы на свободных местах начинаете строительство? — отметил он.

Бывший заместитель главного архитектора Николаева Марина Калмыкова сказала, что по Генплану и плану зонирования данный участок — это территория внешнего транспорта, которая формируется только автовокзалами и станциями и где нельзя размещать торговые объекты.

— Понятно, что на всех автовокзалах есть какие-то магазины, но это не супермаркеты. Стиля кстати урбанистического не существует. Объект в проекте — это просто ужас, потому что есть кольцо, есть застройка кольца, какое-то градостроительное минимальное понимание застройки и как должен формироваться город. И в данной ситуации — это единственный кусок, который на сегодняшний день просто «дышит», — сказала она.

На это Андрей Цымбал отметил, что проект предполагает объекты по предоставлению автотранспортных услуг, а также продовольственных и непродовольственных магазинов.

В итоге обсуждений главный архитектор города отметил, что готовый проект, скорее всего, нужно будет вынести на градостроительный совет, где и примут окончательное решение по поводу данной застройки.