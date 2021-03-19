В пятницу, 19 марта, в Николаеве состоялся круглый стол по поводу строительства в зеленой зоне возле автовокзала.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В круглом столе приняли участие представители ООО «Алекта», которое планирует строить в районе автовокзала торговый центр и показали его предварительный проект, активисты, главный архитектор главный архитектор Николаева Андрей Цымбал, некоторые депутаты местных советов.
Светлана Самоукова, соучредительница ООО «Алекта», отметила, что проект является законным и согласованным всеми инстанциями, не наносит ущерба окружающей среде и экологии, соответствует концепции внешней привлекательности и улучшения вида Николаева, принесет выгоду городу от дополнительных поступлений в бюджет и создаст рабочие места.
Представители фирмы опровергли слухи, что строить собираются супермаркет АТБ, отметив, что в ТЦ планируют размещение супермаркета, но какого — пока неизвестно.
Светлана Самоукова также рассказала о том, что послужило причиной проекта строительства торгового центра.
— На этом месте мы работаем с 1995 года, то есть где-то 26 лет. Вначале мы были ЧП, в 2001 году реорганизовались в ООО. То есть мы не какие-то «понаехавшие», нагло лезем. Мы стоим здесь и работаем. Любой из вас может зайти на сайт и проверить нашу историю, мы законопослушные граждане, платящие всевозможные налоги, убирающие прилегающую территорию и т.д. Сначала мы были маленьким магазинчиком, потом росли и развивались. Сейчас у нас торговый павильон, который состоит из кафе и небольшого магазина. Когда мы его только построили, больше 10 лет назад, это было «Вау!». Но все имеет ресурс. Сегодня это уже морально устарело. Особенно в связи с карантинными мерами в течение последнего года, мы поняли, что идем ко дну и для того, чтобы просто выжить, нам нужно инвестировать и развиваться, — рассказала она.
Светлана Самоукова добавила, что на сегодняшний день сквер у автовокзала находится в неприглядном виде — несколько десятков деревьев, территория, обнесенная металлопрофилем и окруженная будками разного размера и формы.
— Ни для кого не секрет, что автовокзал — это такое скопление маргинальных личностей. Наши сотрудники часто убирают территорию. Они (маргинальные личности, — прим.) ходят там по малой нужде. Здесь нет скамеек, вы видите, в каком состоянии находятся деревья. Мы граничим с этой зеленой зоной. Так сложилось с момента нашего появления, что мы ее облагораживали, многие из этих деревьев посажены нами самими, — сказала она.
Соучредительница предприятия также отметила, что проверка специалистов Департамента ЖКХ показала, что в пригодном состоянии на этом участке находятся только несколько тополей. Она добавила, что в рамках проекта «Алекты» предполагается снос этих деревьев, однако взамен предприятие предложило высадить рядом еще большее количество насаждений.
— Но нам организация сказала, что они возьмут это на себя. Мы заплатили официально в кассу 167 тысяч гривен. Они сказали, что это сделают специалисты. Поскольку мы не знаем, какие деревья подходят для городских условий, какая скорость роста и т.п. Кроме того, в проекте торгового центра предусмотрена высадка по периметру одиночных растений, клумб, что является частью дизайнерского проекта, — сказала Светлана Самоукова.
В компании также отметили, что у них есть разрешение на установку забора и перенос зеленых насаждений, в связи с этим они и начали проводить работы, которые вызвали общественный резонанс.
— Есть разрешение на проектирование, есть участки, которые мы законно арендуем и платим аренду, и мы хотим просто установить забор и перенести зеленые насаждения, — добавили на предприятии.
Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал рассказал о том, что фирма получила разрешение на подготовительные работы и обустройство стройплощадки.
— На сегодняшний день к нам обратилась фирма «Алекта» за получением градостроительных условий и ограничений, они предоставили пакет документов. Все данные сейчас вводятся в единую государственную систему, портал строительный. Мы предоставили градостроительные условия и ограничения. Следующий этап — разработка проекта, экспертиза и получение разрешения на выполнение строительных условий. Сейчас предприятие получило разрешение на подготовительные работы, которые предполагают подготовку строительной площадки, — сказал он.
Также главный архитектор сказал, что зеленая зона, о которой идет речь, не является по документам сквером.
Депутат городского совета Андрей Янтарь высказал мнение, что такие объекты, по его мнению, должны строиться в старых кварталах и предполагать отселение жителей из аварийных домов.
— Имеет эта площадка статус сквера или нет, но это зеленая зона — экологические легкие нашего города. Поэтому я считаю, что если такие проекты нужны, лучше бы взяли там сделали подземный переход с торговыми точками. Это было бы лучше для города и эстетичнее, и безопаснее для пешеходов. Почему-то выбираются такие места, где нет застроек. Берите квартал в старой части города, отселяйте людей, я понимаю, что это дорого, но делайте там. Почему вы на свободных местах начинаете строительство? — отметил он.
Бывший заместитель главного архитектора Николаева Марина Калмыкова сказала, что по Генплану и плану зонирования данный участок — это территория внешнего транспорта, которая формируется только автовокзалами и станциями и где нельзя размещать торговые объекты.
— Понятно, что на всех автовокзалах есть какие-то магазины, но это не супермаркеты. Стиля кстати урбанистического не существует. Объект в проекте — это просто ужас, потому что есть кольцо, есть застройка кольца, какое-то градостроительное минимальное понимание застройки и как должен формироваться город. И в данной ситуации — это единственный кусок, который на сегодняшний день просто «дышит», — сказала она.
На это Андрей Цымбал отметил, что проект предполагает объекты по предоставлению автотранспортных услуг, а также продовольственных и непродовольственных магазинов.
В итоге обсуждений главный архитектор города отметил, что готовый проект, скорее всего, нужно будет вынести на градостроительный совет, где и примут окончательное решение по поводу данной застройки.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора. Это вызвало возмущение общественности.
Позже директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев сказал, что рабочие, которые установили на месте будущей стройки забор, имеют на это разрешения.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В пятницу, 19 марта, в Николаеве состоялся круглый стол по поводу строительства в зеленой зоне возле автовокзала.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
В круглом столе приняли участие представители ООО «Алекта», которое планирует строить в районе автовокзала торговый центр и показали его предварительный проект, активисты, главный архитектор главный архитектор Николаева Андрей Цымбал, некоторые депутаты местных советов.
Светлана Самоукова, соучредительница ООО «Алекта», отметила, что проект является законным и согласованным всеми инстанциями, не наносит ущерба окружающей среде и экологии, соответствует концепции внешней привлекательности и улучшения вида Николаева, принесет выгоду городу от дополнительных поступлений в бюджет и создаст рабочие места.
Представители фирмы опровергли слухи, что строить собираются супермаркет АТБ, отметив, что в ТЦ планируют размещение супермаркета, но какого — пока неизвестно.
Светлана Самоукова также рассказала о том, что послужило причиной проекта строительства торгового центра.
— На этом месте мы работаем с 1995 года, то есть где-то 26 лет. Вначале мы были ЧП, в 2001 году реорганизовались в ООО. То есть мы не какие-то «понаехавшие», нагло лезем. Мы стоим здесь и работаем. Любой из вас может зайти на сайт и проверить нашу историю, мы законопослушные граждане, платящие всевозможные налоги, убирающие прилегающую территорию и т.д. Сначала мы были маленьким магазинчиком, потом росли и развивались. Сейчас у нас торговый павильон, который состоит из кафе и небольшого магазина. Когда мы его только построили, больше 10 лет назад, это было «Вау!». Но все имеет ресурс. Сегодня это уже морально устарело. Особенно в связи с карантинными мерами в течение последнего года, мы поняли, что идем ко дну и для того, чтобы просто выжить, нам нужно инвестировать и развиваться, — рассказала она.
Светлана Самоукова добавила, что на сегодняшний день сквер у автовокзала находится в неприглядном виде — несколько десятков деревьев, территория, обнесенная металлопрофилем и окруженная будками разного размера и формы.
— Ни для кого не секрет, что автовокзал — это такое скопление маргинальных личностей. Наши сотрудники часто убирают территорию. Они (маргинальные личности, — прим.) ходят там по малой нужде. Здесь нет скамеек, вы видите, в каком состоянии находятся деревья. Мы граничим с этой зеленой зоной. Так сложилось с момента нашего появления, что мы ее облагораживали, многие из этих деревьев посажены нами самими, — сказала она.
Соучредительница предприятия также отметила, что проверка специалистов Департамента ЖКХ показала, что в пригодном состоянии на этом участке находятся только несколько тополей. Она добавила, что в рамках проекта «Алекты» предполагается снос этих деревьев, однако взамен предприятие предложило высадить рядом еще большее количество насаждений.
— Но нам организация сказала, что они возьмут это на себя. Мы заплатили официально в кассу 167 тысяч гривен. Они сказали, что это сделают специалисты. Поскольку мы не знаем, какие деревья подходят для городских условий, какая скорость роста и т.п. Кроме того, в проекте торгового центра предусмотрена высадка по периметру одиночных растений, клумб, что является частью дизайнерского проекта, — сказала Светлана Самоукова.
В компании также отметили, что у них есть разрешение на установку забора и перенос зеленых насаждений, в связи с этим они и начали проводить работы, которые вызвали общественный резонанс.
— Есть разрешение на проектирование, есть участки, которые мы законно арендуем и платим аренду, и мы хотим просто установить забор и перенести зеленые насаждения, — добавили на предприятии.
Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал рассказал о том, что фирма получила разрешение на подготовительные работы и обустройство стройплощадки.
— На сегодняшний день к нам обратилась фирма «Алекта» за получением градостроительных условий и ограничений, они предоставили пакет документов. Все данные сейчас вводятся в единую государственную систему, портал строительный. Мы предоставили градостроительные условия и ограничения. Следующий этап — разработка проекта, экспертиза и получение разрешения на выполнение строительных условий. Сейчас предприятие получило разрешение на подготовительные работы, которые предполагают подготовку строительной площадки, — сказал он.
Также главный архитектор сказал, что зеленая зона, о которой идет речь, не является по документам сквером.
Депутат городского совета Андрей Янтарь высказал мнение, что такие объекты, по его мнению, должны строиться в старых кварталах и предполагать отселение жителей из аварийных домов.
— Имеет эта площадка статус сквера или нет, но это зеленая зона — экологические легкие нашего города. Поэтому я считаю, что если такие проекты нужны, лучше бы взяли там сделали подземный переход с торговыми точками. Это было бы лучше для города и эстетичнее, и безопаснее для пешеходов. Почему-то выбираются такие места, где нет застроек. Берите квартал в старой части города, отселяйте людей, я понимаю, что это дорого, но делайте там. Почему вы на свободных местах начинаете строительство? — отметил он.
Бывший заместитель главного архитектора Николаева Марина Калмыкова сказала, что по Генплану и плану зонирования данный участок — это территория внешнего транспорта, которая формируется только автовокзалами и станциями и где нельзя размещать торговые объекты.
— Понятно, что на всех автовокзалах есть какие-то магазины, но это не супермаркеты. Стиля кстати урбанистического не существует. Объект в проекте — это просто ужас, потому что есть кольцо, есть застройка кольца, какое-то градостроительное минимальное понимание застройки и как должен формироваться город. И в данной ситуации — это единственный кусок, который на сегодняшний день просто «дышит», — сказала она.
На это Андрей Цымбал отметил, что проект предполагает объекты по предоставлению автотранспортных услуг, а также продовольственных и непродовольственных магазинов.
В итоге обсуждений главный архитектор города отметил, что готовый проект, скорее всего, нужно будет вынести на градостроительный совет, где и примут окончательное решение по поводу данной застройки.
Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора. Это вызвало возмущение общественности.
Позже директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев сказал, что рабочие, которые установили на месте будущей стройки забор, имеют на это разрешения.