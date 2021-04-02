Предприятие, планирующее построить возле николаевского автовокзала торговый центр, высадило деревья вдоль аллеи по улице Пограничной.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

— Мы получили все разрешения на подготовительные работы, на установку забора и на снос деревьев. Мы идем в законном русле и поэтапно. Мы поэтапно можем сейчас вести подготовительные работы, на это пока претендуем и разрабатываем проект, — рассказал один из соучредителей предприятия Сергей Самоуков.

В какие сроки проект будет готов, пока неизвестно, однако предприниматель уже высадил деревья — начали с аллеи по улице Пограничной. На днях были высажены несколько десятков кленов и ясеней, которые хорошо подходят для нашего климата.

— Компенсационная высадка должна быть обязательно. Данная фирма заплатила компенсацию городу в размере 200 тысяч гривен за снос деревьев. Компенсационную высадку они делают за свой счет, что было предусмотрено проектом. На данной аллее недостаточно мест, чтобы сделать полную, мы ищем им дополнительные места, чтобы это было во благо городу, — отметила глава администрации Ингульского района Анна Ременникова.

Как сообщалось, начало подготовительных работ перед строительством ТЦ вызвало общественный резонанс, подключились активисты. Сегодня предприятие работает над всеми разрешительными документами.

— Мы ничего плохого не хотим. Мы хотим обустроить центр города, построить красивы объезд, который украсит город. Это лицо города, которое видишь, когда въезжаешь. Хотим навести здесь порядок, — добавил Сергей Самоуков.

Ранее представители предприятия рассказали, что работают в этом месте уже 20 лет и после открытия торгового центра планируют дать 100 новых рабочих мест.