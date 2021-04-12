В понедельник Индия сообщила о рекордных 168 912 новых случаях заражения COVID-19, при этом общее число заболевших превысило 13,5 миллиона, что выводит Индию в антилидеры по количеству инфицированных, страна обгоняет Бразилию.

Об этом передает Bloomberg

После нескольких месяцев сообщений о снижении ежедневного роста заболеваемости в начале этого года, страна Южной Азии снова столкнулась с обостряющимся кризисом в области здравоохранения на фоне второй волны инфекции, которая начала забивать последние койкоместа в переполненных больницах, вызывать нехватку вакцин и вынудила некоторые штаты ввести локдауны.

Правительство Индии надеется вакцинировать медперсонал и работников важных сфер.

Также, cогласно опросу, проведенному Конфедерацией индийской промышленности, генеральные директора компаний в Индии выступают против новых запретов и вместо этого работают с правительством над вакцинацией своих сотрудников.

Отраслевая организация опросила 710 генеральных директоров и руководителей высшего звена. Трое из четырех респондентов заявили, что ночной комендантский час или частичная блокировка затруднят работу их предприятий. Из них примерно половина видит, что производство или продажи падают на 10-50% в месяц из-за таких ограничений. Более того, 67% респондентов указали, что они работают с правительством над массовой вакцинацией квалифицированной рабочей силы.

Напомним, Индия приостановила экспорт лекарства, применяемого при лечении коронавируса. Это произошло из-за роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличения на его спроса по всей стране.