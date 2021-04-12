Индия приостановила экспорт лекарства, применяемого при лечении коронавируса. Это произошло из-за роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличения на его спроса по всей стране.

Об этом говорится в заявлении властей Индии, которое обнародовало правительство, пишет РБК-Украина.

11 апреля в Индии зафиксировано 11,08 миллиона новых случаев заболевания и они непрерывно растут. Это привело к внезапному всплеску спроса на инъекционный препарат Ремдесивир, который используется для лечения пациентов с COVID.

Правительство прогнозирует дальнейшее увеличение спроса это препарата по стране. Именно по этой причине решили приостановить его экспорт из Индии.

«Правительство Индии запретило экспорт инъекционного Ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.

Теперь там делают все возможное, чтобы облегчить доступ к препарату в больницах, пока не удастся побороть волну коронавируса.

Напомним, в Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса. Это может повлиять на поставку вакцин в другие страны мира.

В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом вакцин. Это связано с тем, что в стране хотят расширить кампанию по вакцинации населения.