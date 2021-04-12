Количество предпринимательских ассоциаций, выступающих за ограничение размера межбанковских комиссии в Украине, растет не числами, а порядками: бизнесмены не смогли разойтись полюбовно с представителями банков. Теперь решение о вмешательства остается за государством.

Представители бизнеса выступают за законодательное ограничение комиссий на интерчейндж в результате принятия поправок к законопроекту №4364 Верховной Радой Украины не позднее 30 апреля 2021 года, как передает Forbes.ua.

Обращение подписали такие бизнес-ассоциации: Ассоциация ритейлеров Украины, Украинская ресторанная ассоциация, Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины, Украинская Бизнес Ассоциация, Ассоциация «Парфюмерия и косметика Украины», Всеукраинское братство пчеловодов Украины, Лига украинских промышленников – производителей обуви, кожгалантереи, меховых изделий и кожаных товаров «Укркожобувьпром», Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Союз кинотеатров Украины, Украинская ассоциация индустрии игрушек, БИЗНЕС 100, «CEO Клуб».

Депутаты хотят снизить предельный размер межбанковской комиссии, которую берут банки-эквайеры за пользование терминалами. Такой барьер планируется внести в законопроект №4364 «О платежных услугах», который готовят ко второму чтению в парламенте на конец апреля.

Сейчас среднее комиссионное вознаграждение банка-эквайера – 2% от суммы транзакции. За свои услуги часть комиссии получают и платежные системы. Обычно это около 0,3% от суммы операции.

Снижение комиссионных трат одобряет крупный бизнес. В частности, совладелец онлайн-магазина Rozetka Владислав Чечеткин отметил, что на аренду 90 магазинов, всех складов и всех офисов его компания ежегодно тратит меньше, чем на банковскую комиссию.

В то же время в Нацбанке подчеркнули необходимость приверженности к исключительно рыночным подходам к регулированию комиссии. Заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану заявил, что законодательное регулирование стоимости эквайринга приведет к миллиардным потерям бюджета и заставит украинские банки отключить клиентам возможность приема оплаты через сервисы Apple Pay и Google Pay

2 апреля ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль заявили о готовности снизить межбанковскую комиссию до 0,9% за два года. В то же время попросили не нормировать этот платеж законодательно.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который обяжет техногигантов, что не являются резидентами, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг.