Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко задекларировал получение 152,4 млн грн дивидендов от компании Sequent Schweiz AG (бывшее название – Rothschild Trust Schweiz AG).

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передает Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, дивиденды в размере 152,4 млн грн Порошенко получил от швейцарской компании 31 марта.

Кроме того, экс-президент внес в декларацию доход 610,9 тыс. грн в виде процентов от вкладов в принадлежащем ему "Международном инвестиционном банке" (МИБ), которые он декларирует в похожей сумме ежемесячно.

В 2016 году Порошенко назначил Rothschild Trust доверенным лицом (trustee) в слепом трасте (blind trust) по управлению его долей в кондитерской корпорации «Рошен».

Как сообщалось, Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов в 2020 году.