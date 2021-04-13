В первом квартале 2021 года из-за эпидемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах сократился на 54,3%. Так, он составил 1,8 миллиона человек.

Об этом сообщили в Государственной авиационной службе Украины.

Также за январь - март 2021 объемы пассажирских перевозок авиакомпаний уменьшились по сравнению с периодом прошлого года на 43,9% и составили 1,09 млн человек.

В международных перевозках пассажиропоток сократился на 43,9% (980 тысяч человек).

Пассажиропотоки через аэропорты сократились на 54,3% — 1,84 млн человек. В международном сообщении сократились на 55,4% и составили 1,62 млн человек.

Украина и Турция расширили авиасообщение между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран. Новые договоренности позволяют авиакомпаниям открыть регулярные рейсы из города Газипаша в провинции Анталья в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье.