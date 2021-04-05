Украина и Турция расширили авиасообщение между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран, сообщил Директорат гражданской авиации Турции.

Новые договоренности позволяют авиакомпаниям открыть регулярные рейсы из города Газипаша в провинции Анталья в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье, передает avianews.

Либерализацию провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран.

Частота полетов из Киева в Газипашу может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, из региональных аэропортов Украины — по 7 рейсов в неделю.

Также в соглашение формально внесены Донецк, Симферополь и Севастополь, однако фактические полеты сюда не могут выполняться.

В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились увеличить квоту на маршруте Киев-Бодрум в два раза — с семи до 14 рейсов в неделю.

Новыми возможностями уже воспользовались авиакомпании МАУ и SkyUp. Первая получила права на полеты на линии Киев-Газипаша с частотой четыре раза в неделю и расширила право на полеты из Киева в Бодрум с трех до семи рейсов в неделю. SkyUp получил разрешение на полеты из Киева в Бодрум с частотой до трех раз в неделю.

В частности, из украинских городов рейсы будут выполняться в Стамбул, Анкару, Измир, Бодрум, Даламан, Бурсу, Адан и Газипашу.

Напомним, директор «Николаевского международного аэропорта» Федор Барна ранее заявил, что в случае финансирования коммунального предприятия со стороны государства, через 5 лет оно будет обслуживать по миллиону пассажиров в год.