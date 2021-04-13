Биткоин подскочил до рекордно высокого уровня в 62 531 доллара, перегнав предыдущий пик в марте.

Колебания зафиксировало агентство Bloomberg.

В качестве одного из самых ярких признаков растущего курса криптовалют на Уолл-стрит, платформа обмена криптовалютой Coinbase выйдет на биржу Nasdaq 14 апреля по цене около 100 миллиардов долларов.

— Это эволюция индустрии, которая раньше находилась на периферии. «Это действительно стирает границы между криптовалютой и более традиционными финансовыми инструментами», — генеральный директор и соучредитель криптовалютного кошелька Zumo сказал Ник Джонс.

Инвестиционный банк Morgan Stanley объявил о планах предложить своим клиентам доступ к криптовалютным инвестициям. Ранее в этом году Tesla рассказала об инвестициях в биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов, а совсем недавно начала принимать их в качестве оплаты за электромобили.

Напомним, в американском штате Миссури 48-летний мужчина по имени Джейсон Сисер был к 12 годам тюремного заключения за то, что он неоднократно пытался купить смертоносное химическое оружие через Интернет за криптовалюту.