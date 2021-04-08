В американском штате Миссури 48-летний мужчина по имени Джейсон Сисер был к 12 годам тюремного заключения за то, что он неоднократно пытался купить смертоносное химическое оружие через Интернет за криптовалюту.

Об этом передает портал Futurism.

Однако план злоумышленника не сработал и он был арестован после того, как получил имитацию своей покупки: он был уверен, что внутри содержится хим.оружие.

Джейсон Сиссер впервые попытался купить химическое оружие, способное убить 300 человек, через даркнет в июле 2018 года, но продавец так и не отправил его, потому что мужчина раскрыл свои планы в диалоге, заявив, что планирует использовать покупку по прямому назначению, как только ее получит.

Затем Джейсон Сиссер повторил свою попытку - заказав еще больший объем месяц спустя. Именно тогда полиция доставила поддельный пакет и совершила обыск в его доме, обнаружив другие упаковки токсинов, которые он купил, включая мышьяк кадмия, металлический кадмий и соляную кислоту.

Напомним, Бенджамин Рейнольдс из Манчестера использовал обманную схему для вымогательства биткоинов — за это преступление он должен выплатить 571 миллион долларов.