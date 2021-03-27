Бенджамин Рейнольдс из Манчестера использовал обманную схему для вымогательства биткоинов — за это преступление он должен выплатить 571 миллион долларов.

Об этом сообщается на сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Распоряжение федерального суда в США от 2 марта 2021 года требует, чтобы Бенджамин Рейнольдс выплатил почти 143 миллиона долларов в качестве возмещения обманутым клиентам, а также выплатил гражданский денежный штраф в размере 429 миллионов долларов. Приказ перманентно запрещает Бенджамину Рейнольдсу регистрироваться и вести торговлю на любых биржах.

В период с мая 2017 года по октябрь 2017 года подсудимый использовал общедоступный веб-сайт, различные учетные записи в социальных сетях и электронную почту, чтобы запросить не менее 22 190 542 биткойнов на сумму примерно 143 миллиона долларов (по курсу на тот момент) от более чем 1000 клиентов по всему миру, в том числе не менее 169 человек, проживающих в США.

Среди прочего, Бенджамин Рейнольдс ложно представлял клиентам, что его Control-Finance торгует их депозитами в биткойнах на рынках виртуальных валют и нанимает специализированных трейдеров виртуальных валют, которые генерируют гарантированную торговую прибыль для всех клиентов. Он также построил тщательно продуманную сеть партнерского маркетинга, которая полагалась на мошеннические обещания выплачивать чрезмерно большие реферальные прибыли, вознаграждения и бонусы, чтобы побудить клиентов пливлекать новых клиентов в Control-Finance. Фактически, Бенджамин Рейнольдс не совершал сделок от имени клиентов, не получал от них торговой прибыли и не выплачивал им реферальных вознаграждений или бонусов, а забирал все полученные средства себе.

Напомним, Киевская прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве женщине, которая незаконно завладела биткоинами на 3 миллиона гривен.