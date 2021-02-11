Киевская прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве женщине, которая незаконно завладела биткоинами на 3 миллиона гривен.

Ей грозит наказание в виде тюремного заключения до 12 лет, передает РБК-Украина.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемая заключила с другой женщиной договор поручения на управление криптовалютой Bitcoin, после чего ежемесячно присылала ей недостоверные отчеты о доходности.

После того, как срок договора истек, подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, объяснив это обвалом на рынке криптовалют. Полученные биткоины злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на электронные кошельки.

Теперь женщине инкреминируют часть 4 статьи 190 «Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах», санкция которой предусматривает от 5 до 12 лет тюрьмы и конфискацию имущества.

Ранее сообщалось, что майнинг криптовалюты биткоин требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина.