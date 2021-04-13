Экономический суд города Исмаилия (Египет) наложил арест на контейнеровоз-двадцатитысячник Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней.

Об этом сообщает издание «Порты Украины» со ссылкой на СМИ Египта.

Условием снятия ареста является полное возмещение убытков владельцем судна — японской компанией Shoei Kisen Kaisha. Администрация Суэцкого канала (SCA) опирается на статью египетского Закона о морской торговле. Документ позволяет конфисковать судно по решению специального суда.

После разблокирования пробки в Суэцком канале в начале апреля контейнеровоз был отправлен на стоянку на озеро Тимсах в окрестностях Исмаилии, в котором располагается главное управление канала. Сразу после восстановления движения грузовых судов, SCA подала в суд на собственника Ever Given, предъявив к нему претензии на сумму в $900 млн.

В понедельник, 12 апреля, суд удовлетворил иск в полном объеме. Претензии включали покрытие расходов по техническому обслуживанию судна, восстановлению движения в канале, а также на оплату штрафных санкций.

Дополнительно дело о блокировке Суэцкого канала передано в Верховную прокуратуру — там будут расследовать, из-за каких нарушений произошла ситуация, принесшая ощутимые убытки мировой торговле.