Курс биткоина в среду, 14 апреля, впервые поднялся выше отметки в 64 тысячи долларов.

Об этом пишет LB.ua.

Новый виток подорожания известной криптовалюты связывают с первичным публичным размещением акций крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, пишет Bloomberg. Она выйдет на IPO сегодня, размещение состоится на бирже Nasdaq.

— Криптокомпания, выходящая на IPO — это выдающийся момент. Подобные шаги позволяют потребителям безопаснее чувствовать себя с криптовалютой и в конечном итоге поднимают доверие к этой сфере, — пояснил агентству гендиректор криптокошелька Zumo Ник Джонс.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени стоимость биткоинов достигла 64,6 тысяч долларов, подскочив за сутки на 6%. Рыночная капитализация биткоина уже превышает 1,2 триллиона долларов.

Напомним, вчера, 13 марта, биткоин подскочил до рекордно высокого уровня в 62 531 доллара, перегнав предыдущий пик в марте.