Грузовое судно, которое заблокировало глобальные судоходства в Суэцком канале и вовлечено в судебный спор в Египте, отпустят после получения разрешения. Однако владелец предложил 100 миллионов долларов в ответ на требование канала.

Об этом передает Reuters.

«‎Ever Given» был объявлен пригодным для дальнейшего перехода от Великого Горького озера в Порт-Саид, где он будет снова оценен перед отплытием в Роттердам, говорится в заявлении владельца судна.

Судно находится в озере, которое находится между двумя участками канала. Управление Суэцкого канала (SCA) заявило в среду, 14 апреля, что переговоры, направленные на достижение соглашения, «могут занять некоторое время».

Компания подала иск о компенсации в размере 916 миллионов долларов против японского владельца судна.

Управление Суэцкого канала также добилось постановления суда о задержании судна, поскольку дискуссии о компенсации продолжаются.

— Решение SCA об аресте судна крайне разочаровывает. С самого начала BSM и экипаж на борту полностью сотрудничали со всеми властями. Основная цель BSM - быстрое решение этого вопроса, которое позволит судну и команде покинуть Суэцкий канал, — говорится в заявлении исполнительного директора владеющей судном компании Иана Бевериджа.

Тайваньская компания Evergreen Line, которая является фрахтователем Ever Given, заявила в среду, 14 апреля, отдельно, что изучает объем постановления египетского суда, «и рассматривает возможность разделить судно и груз на борту».

Напомним, экономический суд города Исмаилия (Египет) наложил арест на контейнеровоз-двадцатитысячник Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней.