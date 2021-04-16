Харьковский государственный авиационный завод могут приватизировать в скором времени, в Верховной Раде разрабатывают законопроект: единственное условие для нового владельца, чтобы завод продолжил выпускать самолеты и не менял устоявшийся профиль.

Об этом передает Defense Express.

Так, нардеп от фракции «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал, что завод выставят на честный аукцион, кто предложит больше, то и станет владельцем.

— В документе говорится о списании долгов с предприятия, а также вывод на прозрачный конкурс. Кто из инвесторов заявится и честно победит, тот и будет управлять и владеть авиазаводом, — подчеркнул парламентарий.

По словам народного депутата, идея этого законопроекта уже была успешно апробирована на совместном заседании, которое состоялось при участии представителей Минстратегпрома и концерна «Укроборонпром».

Один из главных акцентов документа — будущий инвестор завода будет обязан соблюдать ряд важных условий. В частности, речь идет о сохранении основного профиля — производства самолетов, а также рабочих мест.

Игорь Копытин отметил, что финальный текст законопроекта о приватизации ХАЗ также пройдет публичное обсуждение, в частности с участием тех же Минстратегпрома и «Укроборонпрома».

После этого этапа, проект закона будет вынесен на одобрение Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а затем - и на голосование в сессионный зал Верховной Рады.

Игорь Копытин считает, что в ситуации с Харьковским авиационным заводом приватизация - единственно правильный выход. Предприятие уже пять лет не производит самолеты, а «Укроборонпром» как орган управления до сих пор не нашел способ вывести завод из кризиса.

— Мы на уровне подкомитета неоднократно поднимали этот вопрос. Прошло больше года. Мы тогда собирались, обсуждали, пыталась помочь решить проблему, но пока результата не достигнуто, — подчеркнул депутат.

Напомним, над сложной технологией ионно-плазменного двигателя специалисты корпели последние два года, проектом занимались ученые Харьковского авиационного института.