Харьковский государственный авиационный завод могут приватизировать в скором времени, в Верховной Раде разрабатывают законопроект: единственное условие для нового владельца, чтобы завод продолжил выпускать самолеты и не менял устоявшийся профиль.
Об этом передает Defense Express.
Так, нардеп от фракции «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал, что завод выставят на честный аукцион, кто предложит больше, то и станет владельцем.
— В документе говорится о списании долгов с предприятия, а также вывод на прозрачный конкурс. Кто из инвесторов заявится и честно победит, тот и будет управлять и владеть авиазаводом, — подчеркнул парламентарий.
По словам народного депутата, идея этого законопроекта уже была успешно апробирована на совместном заседании, которое состоялось при участии представителей Минстратегпрома и концерна «Укроборонпром».
Один из главных акцентов документа — будущий инвестор завода будет обязан соблюдать ряд важных условий. В частности, речь идет о сохранении основного профиля — производства самолетов, а также рабочих мест.
Игорь Копытин отметил, что финальный текст законопроекта о приватизации ХАЗ также пройдет публичное обсуждение, в частности с участием тех же Минстратегпрома и «Укроборонпрома».
После этого этапа, проект закона будет вынесен на одобрение Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а затем - и на голосование в сессионный зал Верховной Рады.
Игорь Копытин считает, что в ситуации с Харьковским авиационным заводом приватизация - единственно правильный выход. Предприятие уже пять лет не производит самолеты, а «Укроборонпром» как орган управления до сих пор не нашел способ вывести завод из кризиса.
— Мы на уровне подкомитета неоднократно поднимали этот вопрос. Прошло больше года. Мы тогда собирались, обсуждали, пыталась помочь решить проблему, но пока результата не достигнуто, — подчеркнул депутат.
Напомним, над сложной технологией ионно-плазменного двигателя специалисты корпели последние два года, проектом занимались ученые Харьковского авиационного института.
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Харьковский государственный авиационный завод могут приватизировать в скором времени, в Верховной Раде разрабатывают законопроект: единственное условие для нового владельца, чтобы завод продолжил выпускать самолеты и не менял устоявшийся профиль.
Об этом передает Defense Express.
Так, нардеп от фракции «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал, что завод выставят на честный аукцион, кто предложит больше, то и станет владельцем.
— В документе говорится о списании долгов с предприятия, а также вывод на прозрачный конкурс. Кто из инвесторов заявится и честно победит, тот и будет управлять и владеть авиазаводом, — подчеркнул парламентарий.
По словам народного депутата, идея этого законопроекта уже была успешно апробирована на совместном заседании, которое состоялось при участии представителей Минстратегпрома и концерна «Укроборонпром».
Один из главных акцентов документа — будущий инвестор завода будет обязан соблюдать ряд важных условий. В частности, речь идет о сохранении основного профиля — производства самолетов, а также рабочих мест.
Игорь Копытин отметил, что финальный текст законопроекта о приватизации ХАЗ также пройдет публичное обсуждение, в частности с участием тех же Минстратегпрома и «Укроборонпрома».
После этого этапа, проект закона будет вынесен на одобрение Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, а затем - и на голосование в сессионный зал Верховной Рады.
Игорь Копытин считает, что в ситуации с Харьковским авиационным заводом приватизация - единственно правильный выход. Предприятие уже пять лет не производит самолеты, а «Укроборонпром» как орган управления до сих пор не нашел способ вывести завод из кризиса.
— Мы на уровне подкомитета неоднократно поднимали этот вопрос. Прошло больше года. Мы тогда собирались, обсуждали, пыталась помочь решить проблему, но пока результата не достигнуто, — подчеркнул депутат.
Напомним, над сложной технологией ионно-плазменного двигателя специалисты корпели последние два года, проектом занимались ученые Харьковского авиационного института.