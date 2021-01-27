Над сложной технологией специалисты корпели последние два года, проектом занимались ученые Харьковского авиационного института.

Об этом пишет Defense Express.

Вероятно, двигатель будет использоваться для спутников. Украинская разработка представляет интерес для множества иностранных предприятий. В частности, о своей заинтересованности в украинском двигателе объявили Китай, Индия и Германия, а Вьетнам уже заказ партию в 100 экземляпров.

Другим важным достижением харьковских ученых стало создание новой системы охлаждения спутников по заказу Международного космического агентства. Над ней ученые работали больше пяти лет.

Новая система охлаждения спутников будет испытана при запуске Европейским космическим агентством своих аппаратов в феврале. Подготавливаются контракты с различными странами на изготовление 34 спутников с идентичной системой.

Напомним, подразделения российской армии на украинской границе получат новые САУ «Коалиция-СВ», модернизированные танки Т-80БВМ и СУ-57.