Подразделения российской армии на украинской границе получат новые САУ «Коалиция-СВ», модернизированные танки Т-80БВМ и СУ-57.

Об этом сообщает Defense Express.

Части Гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии Центрального военного округа получат в 2021 году 20 единиц обновленной техники. Поставки закончат к концу года.

В частности, в мотострелковые подразделения этой дивизии поступит партия из 10 модернизированных БМП-2М. Новые комплектация боевой машины оснащена автоматической системой управления огнем.

Противотанковые соединения дивизии получат 10 модернизированных самоходных противотанковых комплексов «Штурм-С».

Все новое оборудование для армии направляется в части российских вооруженных сил, которые сосредоточены на границе с Украиной.

В частности, Defense Express сообщало, что нацеленная против Украины Таманская дивизия получит 18 новейших артиллерийских установок «Коалиция-СВ».

Ранее НикВести сообщали, что украинская компания «Мотор Сич» получила контракт на 800 миллионов долларов на поддержку парка китайских истребителей JL-10.