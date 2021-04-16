Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на своих веб-сайтах.

Требования к структурам собственности утвердил Национальный банк Украины, сообщает пресс-служба регулятора.

Все компании, которые будут обращаться в НБУ для получения лицензии, также должны раскрывать своих владельцев и связи между ними.

Требования к раскрытию структуры собственности небанковских финучреждений заработают с субботы, 17 апреля. В течение двух месяцев небанковские финансовые учреждения должны раскрыть структуру собственности. В течение 6 месяцев с даты вступления в силу новых правил компании, которые не имеют прозрачной структуры собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести в соответствие с новыми требованиями.

Теперь небанковские финучреждения должны отражать информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы о структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату подачи.

Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как об обретении существенного участия, так и об увеличении.

В структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или осуществлять значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 4241, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов.