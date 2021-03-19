Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4241, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов.
На внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, «за» проголосовали 274 нардепа, пишет Корреспондент.
Документ установливает четкие правила, которых должны придерживаться кредитные компании, среди которых:
Вместе с этим, законопроект предусматривает установить четкие требования для взаимодействия с потребителями услуг кредитных компаний. Такое сотрудничество может происходить посредством переговоров в виде личного общения или телефонного разговора, а также уведомлений через текстовые и голосовые сообщения, либо отправкой писем по месту жительства и трудоустройства должника.
При таком сотрудничестве компания-кредитор должна сообщить свое наименование, ФИО и индекс представителя, правовые основания и размер долга. Если потребитель потребует, то в течение семи дней кредитная компания должна предоставить эти данные в документальном виде.
Также в законопроекте говорится о том, чтобы наделить НБУ полномочиями контроля банков и финуреждений в вопросах защиты прав потребителей таких услуг.
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4241, который усиливает защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов.
На внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, «за» проголосовали 274 нардепа, пишет Корреспондент.
Документ установливает четкие правила, которых должны придерживаться кредитные компании, среди которых:
Вместе с этим, законопроект предусматривает установить четкие требования для взаимодействия с потребителями услуг кредитных компаний. Такое сотрудничество может происходить посредством переговоров в виде личного общения или телефонного разговора, а также уведомлений через текстовые и голосовые сообщения, либо отправкой писем по месту жительства и трудоустройства должника.
При таком сотрудничестве компания-кредитор должна сообщить свое наименование, ФИО и индекс представителя, правовые основания и размер долга. Если потребитель потребует, то в течение семи дней кредитная компания должна предоставить эти данные в документальном виде.
Также в законопроекте говорится о том, чтобы наделить НБУ полномочиями контроля банков и финуреждений в вопросах защиты прав потребителей таких услуг.
Ранее сообщалось, что в Украине выдали первые ипотечные кредиты под 7%