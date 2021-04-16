Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел против ПриватБанка и ОщадБанка по признакам злоупотребление монопольным положением в среде услуг екварийнга.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

АМКУ утверждает, что положение ОщадБанка и ПриватБанка имело структурные признаки монопольного на рынке услуг эквайринга. Окончательный вердикт о том, коллективная или единоличная монополия была у этих банков, будет вынесен в конце расследования.

АМКУ обвиняет ПриватБанк и ОшщадБанк в установлении завышенных комиссий по операциям, которые не несут расходы на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг. Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги.

Следствием указанного нарушения стало установления завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения.

Такие действия субъектов, имеющих структурные признаки монопольного (доминирующего) положения были расценены комитетом как возможное нарушение конкурентного законодательства. Окончательные выводы станут известны после полной процедуры расследования.

Напомним, количество предпринимательских ассоциаций, выступающих за ограничение размера межбанковских комиссии в Украине, растет не числами, а порядками: бизнесмены не смогли разойтись полюбовно с представителями банков. Теперь решение о вмешательства остается за государством.