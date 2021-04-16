В местный бюджет Николаева было начислено более 900 тысяч гривен штрафов по результатам проверок управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за первый квартал 2021 года в городской бюджет перечислили 931 081, 62 гривен штрафов. Их уплатили в ходе проверок на соблюдение законодательства в сфере регулирования градостроительной деятельности.
В управлении также отметили большое количество судебных дел за этот период. По результатам их рассмотрения постановления о привлечении субъектов градостроительства к ответственности признали обоснованными.
Заявления о нарушениях градостроительного законодательства Украины можно присылать на адрес управления: город Николаев, улица Херсонское шоссе, 48/8, либо на электронный адрес: dabimk@mkrada.gov.ua.
Режим работы управления, контактные номера телефонов и образец заявления опубликованы на сайте Николаевского городского совета.
Напомним, в феврале 2021 года в мэрии Николаева заявили о готовности не расторгать договор аренды земли с компанией «Клаксон» для размещения рынка по улице Космонавтов, если те устранят выявленные управлением Государственного архитектурно-строительного контроля нарушения и приведут территорию в первоначальный вид.
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В местный бюджет Николаева было начислено более 900 тысяч гривен штрафов по результатам проверок управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за первый квартал 2021 года в городской бюджет перечислили 931 081, 62 гривен штрафов. Их уплатили в ходе проверок на соблюдение законодательства в сфере регулирования градостроительной деятельности.
В управлении также отметили большое количество судебных дел за этот период. По результатам их рассмотрения постановления о привлечении субъектов градостроительства к ответственности признали обоснованными.
Заявления о нарушениях градостроительного законодательства Украины можно присылать на адрес управления: город Николаев, улица Херсонское шоссе, 48/8, либо на электронный адрес: dabimk@mkrada.gov.ua.
Режим работы управления, контактные номера телефонов и образец заявления опубликованы на сайте Николаевского городского совета.
Напомним, в феврале 2021 года в мэрии Николаева заявили о готовности не расторгать договор аренды земли с компанией «Клаксон» для размещения рынка по улице Космонавтов, если те устранят выявленные управлением Государственного архитектурно-строительного контроля нарушения и приведут территорию в первоначальный вид.