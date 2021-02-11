В мэрии Николаева готовы не расторгать договор аренды земли с компанией «Клаксон» для размещения рынка по улице Космонавтов, если те устранят выявленные управлением Государственного архитектурно-строительного контроля нарушения и приведут территорию в первоначальный вид.

Об этом свидетельствует публикация на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета в социальной сети Facebook.

Как выяснилось, строительство на рынке «Клаксон» началось без соблюдения градостроительных условий и подачи декларации о начале выполнения подготовительных и строительных работ, без проектной документации и технического надзора. Об этом говорится в соответствующем протоколе Управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСИ) Николаевского горсовета, составленного по результатам проверки, которая была проведена 5 февраля.

— Капитальные сооружения дали бы шанс рынку стать «вечным». Управление ГАСИ проверило застройку на рынке и указало на нарушения градостроительного законодательства. Руководство должно выполнить все предписания, чтобы привести территорию в первоначальный вид и уплатить штраф. Только после этого может быть снят вопрос о расторжения договора аренды с повестки дня. Можно много говорить о рабочих местах. Но такие же рабочие места в наливайках, незаконных будках, даже продажа наркотиков - для кого-то рабочее место продавца. Сами поощряем тому, чтоб строили и ставили безнаказанно, сидим, сложив руки. А потом, когда выгодно, тут же кричим о «будкограде», - заявил Андрей Ермолаев.

Отметим, что ранее глава фракции «Слуга народа» в горсовете Николаева Татьяна Домбровская, объясняя, почему проголосовала против расторжения договора аренды земли и сноса рынка «Клаксон» на улице Космонавтов, заявила, что это рабочие места. Она была единственной из депутатов горсовета, которая во время рассмотрения этого вопроса на сессии проголосовала против. Тогда депутатам не хватило 3 голоса для того, чтобы принять решение о расторжение договора аренды земельного участка и демонтажа рынка «Клаксон»

По результатам проверки ГАСИ был составлен акт относительно несоблюдения ЧП «Клаксон» требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, а также предписание об остановке подготовительных и строительных работ, предписания об устранении нарушений требований законодательства, а также протоколы о правонарушениях в сфере градостроительство. Среди прочего, указано, что строительные работы выполнялись без разработанной и утвержденной документации. Примечательно, что представители компании отказались подписывать эти акты и протоколы ГАСИ.

Земельный участок площадью 2603 м2 по улице Космонавтов, вблизи ПТУ №11 (Космонавтов, 66/1) был передан в аренду ЧП «Клаксон» еще в 1997 году. В 2004 году договор был продлен решением сессии горсовета на 25 лет - до 2029 года. Целевое назначение земельного участка - обслуживание продовольственного рынка.

Поводом для аннулирования договора стало нарушение статьи 25 Закона Украины «Об аренде земли» и положений пункта 9.4 договора аренды земли от 13 мая 2004 года — строительство сооружений без письменного согласия арендодателя, нарушение государственных строительных норм и стандартов, а именно выполнение строительных работ без декларации или разрешения на их начало и без соблюдения градостроительных условий и ограничений относительно проектировки объекта строительства.

В случае принятия соответствующего решения сессией горсовета, ЧП «Клаксон» было бы обязано освободить земельный участок и вернуть его городу в состоянии, пригодном к использованию.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителем и директором ЧП «Клаксон» числится Анжелика Дюмина - дочь бывшего депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. На нее также оформлено еще одно предприятие - ООО «Универсал-Юг», которому принадлежит рынок «Украина» на пересечении улиц 6-я Слободская и проспект Центральный. Компания «Универсал-ЮГ» зарегистрирована в Николаеве по улице Чигрина (Пограничная), 242-В. По данному адресу зарегистрировано также фермерское хозяйство «Кинбурн», владельцем которого является Анатолий Дюмин.

Также отметим, что 1 марта 2017 года Николаевская городская прокуратура №2 открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на территории рынка «Клаксон» по улице Космонавтов.

Также сообщалось, что на рынке «Клаксон» вдоль улицы Космонавтов в Ингульском районе Николаева началось незаконное строительство капитальных конструкций.