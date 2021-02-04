Татьяна Домбровская

Депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская заявила, что проголосовала против расторжения договора аренды земли и сноса рынка «Клаксон» на улице Космонавтов из-за того, что это рабочие места.

Об этом она написала в своем Telegram-канале «Включилась Домбровская».

— На сессии Николаевского городского совета проголосовала против расторжения договора аренды с рынком «Клаксон». Сегодня, когда пандемия по всему миру диктовала свои условия, когда страдает малый и средний бизнес, мы не имеем права лишить людей работы своим решением. Мы должны предоставить им другие рабочие места или назвать свои условия, по которым рынок «Клаксон» может работать. Уже много лет говорим о необходимости единого архетипа для МАФов, хочется узнать как он внедряется или всё так и остаётся на бумаге?, - написала Татьяна Домбровская.

Ранее сообщалось, что Депутатам Николаевского городского совета не хватило 3 голосов для того, чтобы принять решение о расторжение договора аренды земельного участка и демонтажа рынка «Клаксон» по улице Космонавтов, который связывают с экс-депутатом горсовета Анатолием Дюминым.

Глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская оказалась единственной, кто проголосовал против этого решения.

Земельный участок площадью 2603 м2 по улице Космонавтов, вблизи ПТУ №11 (Космонавтов, 66/1) был передан в аренду ЧП «Клаксон» еще в 1997 году. В 2004 году договор был продлен решением сессии горсовета на 25 лет - до 2029 года. Целевое назначение земельного участка - обслуживание продовольственного рынка.

Поводом для аннулирования договора стало нарушение статьи 25 Закона Украины «Об аренде земли» и положений пункта 9.4 договора аренды земли от 13 мая 2004 года — строительство сооружений без письменного согласия арендодателя, нарушение государственных строительных норм и стандартов, а именно выполнение строительных работ без декларации или разрешения на их начало и без соблюдения градостроительных условий и ограничений относительно проектировки объекта строительства.

В случае принятия соответствующего решения сессией горсовета, ЧП «Клаксон» было бы обязано освободить земельный участок и вернуть его городу в состоянии, пригодном к использованию.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителем и директором ЧП «Клаксон» числится Анжелика Дюмина - дочь бывшего депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. На нее также оформлено еще одно предприятие - ООО «Универсал-Юг», которому принадлежит рынок «Украина» на пересечении улиц 6-я Слободская и проспект Центральный. Компания «Универсал-ЮГ» зарегистрирована в Николаеве по улице Чигрина (Пограничная), 242-В. По данному адресу зарегистрировано также фермерское хозяйство «Кинбурн», владельцем которого является Анатолий Дюмин.

Также отметим, что 1 марта 2017 года Николаевская городская прокуратура №2 открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на территории рынка «Клаксон» по улице Космонавтов.

Также сообщалось, что на рынке «Клаксон» вдоль улицы Космонавтов в Ингульском районе Николаева началось незаконное строительство капитальных конструкций.