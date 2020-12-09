На рынке «Клаксон» вдоль улицы Космонавтов в Ингульском районе Николаева началось незаконное строительство капитальных конструкций.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции сообщает, что территория, на которой началось строительство, сдавалась в аренду для обслуживания продовольственного рынка.

— Чтобы на ней строить, необходимо получить градостроительные условия, подать декларацию в ГАСК о начале выполнения подготовительных и строительных работ. Понимая, что законно это сделать не удастся, начали самострой. Скорее всего, это такая своеобразная тактика. Рынок изначально создавался самозахватом земли, а потом депутаты его «узаконили», несмотря на все жалобы местных жителей и тот факт, что там проходят коммуникации - газовые трубы. Теперь наступил второй этап. За счет капитальных сооружений, сделать там «вечный рынок», вроде того, что на третьей Слободской. Будем просить ГАСК, чтобы готовили иск в суд на демонтаж этих сооружений. А вновь избранных депутатов - расторгнуть договор аренды с ООО «Клаксон». После этого наш департамент освободит тротуар от конструкций, - заявил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Ранее уже демонтировали незаконную металлическую конструкцию рынка «Клаксон» на перекрёстке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, которая находилась там уже 10 лет.