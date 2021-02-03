Депутатам Николаевского городского совета не хватило 3 голосов для того, чтобы принять решение о расторжение договора аренды земельного участка и демонтажа рынка «Клаксон» по улице Космонавтов, который связывают с экс-депутатом горсовета Анатолием Дюминым.

За это решение на сессии вчера, 2 февраля, проголосовало 25 депутатов, для принятия необходимо было минимум 28 голосов, - пишут НикВести.

Директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев, который также является депутатом горсовета от партии «Пропозиция», комментируя результаты голосования по этому вопросу, отметил, что своими действиями горсовет показал другим недобросовестным предпринимателям-застройщикам, что те могут действовать, как захотят, а городская власть на это никак не отреагирует. Соответствующая публикация размещена на официальной странице Департамента в Facebook.

— Жаль, что не хватило трех голосов, чтобы разорвать договор аренды с ЧП «Клаксон» на прошлом заседании Николаевского городского совета. Эта ситуация сейчас показательна. Незаконные работы по строительству там были выполнены не когда-то давно, а происходят на наших глазах. Поэтому сейчас мы даем знак другим недобросовестным предпринимателям-застройщикам: у вас зеленый свет, можно так делать и город никак не отреагирует. Депутаты не смогут предотвратить страшной вакханалии, которую мы получим с массовой незаконной застройкой. Надеюсь, что на следующем заседании все таки хватит голосов, и решение будет принято, - сказал Андрей Ермолаев.

На своей странице в Facebook депутат от «Пропозиции» Максим Коваленко опубликовал результаты поименного голосования горсовета за этот проект решения.

«Самозахват пока побеждает законность... Как вы знаете, на рынке «Клаксон» начали строить капитальные конструкции, хотя земля предоставлялась в аренду для обслуживания продовольственного рынка. Сегодня на сессию вынесли проект решения про отмену аренды земли под этот рынок, но депутаты НЕ проголосовали... борьба продолжается», - написал Максим Коваленко из фракции «Пропозиция».

Голоса «За» по фракциям:

Слуга народа: Рамиль Агабеков, Наталья Горбенко, Николай Капацына, Виталий Ким, Александр Розумный;

Европейская Солидарность: Светлана Бабарика, Сергей Танасов;

Пропозиция: Александр Береза, Мария Грачева, Андрей Ермолаев, Дмитрий Иванов, Максим Коваленко, Сергей Коренев, Федор Панченко, Владимир Топчий, Дмитрий Сичко, Дмитрий Фалько, Андрей Янтарь;

ОПЗЖ: Марина Мазанко, Зинаида Моторная, Олег Третяк;

Внефракционный депутат Анна Норд, избранная от партии «Наш край».

Примечательно, что «за» проголосовали главы трех фракций: Елена Киселева («Европейская солидарность»), Артем Ильюк («Оппозиционная платформа - За жизнь») и Анна Ременникова («Пропозиция).

Елена Киселева Артем Ильюк Анна Ременникова

Не голосовали за этот проект решения 18 депутатов, в том числе фракция «Партии Шария» в полном составе.

Слуга народа: Елена Кузьмина, Юрий Степанец.

ОПЗЖ: Олег Афанасьев, Юлия Белановская, Ирина Бойченко, Валерий Дашевский, Александр Медведев, Руслан Москаленко, Евгений Прудник, Артем Хачатуров, Владислав Чайка.

Пропозиция: Анатолий Петров, Елена Шапошникова;

Партия Шария: Лариса Дробот, Николай Карцев, Александр Ковтун, Татьяна Кравчук, Андрей Кучеренко.

Напомним, что депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Владислав Чайка является владельцем торгового павильона, который расположен на остановке общественного транспорта «Соборная» по проспекту Центральному. Ранее сообщалось, что депутатам предложили продлить на 15 лет срок аренды земли по этими магазинами. Мэр Николаева Александр Сенкевич ранее заявлял о намерении демонтировать эти магазины и привести остановку в порядок, открыв вид на памятник флотоводцам.

Владислав Чайка

Воздержались от голосования 5 человек. Среди них и городской голова Александр Сенкевич.

Слуга народа: Елена Нестеренко. Примечательно, что она является главой земельной комиссии Николаевского горсовета, которая на своем заседании 22 декабря рекомендовала сессии горсовета принять этот проект решения;

Европейская Солидарность: Станислав Мартиросов, Виктория Переверьзева;

ОПЗЖ: Сергей Щербаков.

Напомним, во время мэрских выборов Александр Сенкевич заявил, что планирует продолжать борьбу с будками, ларьками и торговыми павильонами в городе обращаясь в суды и демонтируя их.

Александр Сенкевич не один раз негативно высказывался по отношению к незаконным рынкам и ларькам, которые стоят на тротуарах и мешают горожанам:

— … Два постоянных вопроса по поводу «шанхая», который создают наши будочники. Сначала они ставят эти будки, потом они расширяют за счет товара, который перед будками, потом накрывают еще зонтиками, а потом еще перед зонтиками. Люди фактически ходят по этим ящикам, - сказал Александр Сенкевич на одном из аппаратных совещаний в 2019 году. — Время идет, время этих ларьков уходит в прошлое…, - сказал Александр Сенкевич в августе 2020 года.

Александр Сенкевич, Николаевский городской голова

Тогда же в комментарии НикВести Александр Сенкевич жаловался, что члены исполкома и депутаты горсовета блокируют вопросы, связанные с борьбой с незаконными киосками в Николаеве.

— Мы сейчас на исполкоме отказываем некоторым временным сооружениям в продлении договора сервитута, или аренды земли. Многих будок уже физические нету, просто их владельцы подавали документы раньше. Многие из них находились на коммуникациях, или на перекрестках мешая обзору. Все те объекты, которые подали на отказ, они все не соответствуют архитектурным нормам. Наше управление архитектуры дают негативные заключения по многим киоскам, но этот состав городского совета, этот состав исполкома довольны ситуацией со временными сооружениями, — сказал тогда Александр Сенкевич.

Единственной, кто публично своим голосованием выступил против этого решения, стала глава фракции «Слуга народа» Татьяна Домбровская, которая во время местных выборов критиковала городскую власть и мэра Николаева Александра Сенкевича за внешний вид Николаева.

Татьяна Домбровская

Земельный участок площадью 2603 м2 по улице Космонавтов, вблизи ПТУ №11 (Космонавтов, 66/1) был передан в аренду ЧП «Клаксон» еще в 1997 году. В 2004 году договор был продлен решением сессии горсовета на 25 лет - до 2029 года. Целевое назначение земельного участка - обслуживание продовольственного рынка.

Поводом для аннулирования договора стало нарушение статьи 25 Закона Украины «Об аренде земли» и положений пункта 9.4 договора аренды земли от 13 мая 2004 года — строительство сооружений без письменного согласия арендодателя, нарушение государственных строительных норм и стандартов, а именно выполнение строительных работ без декларации или разрешения на их начало и без соблюдения градостроительных условий и ограничений относительно проектировки объекта строительства.

В случае принятия соответствующего решения сессией горсовета, ЧП «Клаксон» было бы обязано освободить земельный участок и вернуть его городу в состоянии, пригодном к использованию.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителем и директором ЧП «Клаксон» числится Анжелика Дюмина - дочь бывшего депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. На нее также оформлено еще одно предприятие - ООО «Универсал-Юг», которому принадлежит рынок «Украина» на пересечении улиц 6-я Слободская и проспект Центральный. Компания «Универсал-ЮГ» зарегистрирована в Николаеве по улице Чигрина (Пограничная), 242-В. По данному адресу зарегистрировано также фермерское хозяйство «Кинбурн», владельцем которого является Анатолий Дюмин.

Также отметим, что 1 марта 2017 года Николаевская городская прокуратура №2 открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на территории рынка «Клаксон» по улице Космонавтов.

Также сообщалось, что на рынке «Клаксон» вдоль улицы Космонавтов в Ингульском районе Николаева началось незаконное строительство капитальных конструкций.



