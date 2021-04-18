Журналист Джим Крамер выплатил ипотечный кредит, используя прибыль от своих вложений в биткоины.

Об этом сообщает CNBC.

Джим Крамер сказал, что купил «много биткойнов», когда самая дорогостоящая в мире криптовалюта стоила около 12 тысяч долларов. Он сказал, что сейчас продал около половины своего капитала.

— Я вчера погасил с его помощью ипотечный кредит, — сказал Джим Крамер.

Цена на биткойн в среду достигла рекордного уровня, превысив 64 тысяч долларов за виртуальную монету. Его цена с начала года выросла более чем на 115%.

— Судя по графику, я могу быть единственным естественным продавцом, но это было так здорово - выплатить ипотечный кредит. Это было похоже на фальшивые деньги, которые платят за настоящие деньги, — сказал Джим Крамер.

Отметим, курс биткоина в среду, 14 апреля, впервые поднялся выше отметки в 64 тысячи