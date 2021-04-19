Количество активных клиентов «ПриватБанка» в первом квартале 2021 года выросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 миллионов, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 — на 30% до 13 миллионов.

Увеличение объемов операций обеспечило рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн, сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше «доковидних» объемов первого квартала прошлого года.

Вместе с тем, была проведена переоценка облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. Убыток от этого портфеля за 3 месяца 2021 составил 6,8 млрд грн.

Всего за первый квартал «ПриватБанк» получил 2,4 млрд гривен чистой прибыли.

Напомним, прибыль украинских банков в январе 2021-го сократилась на 38,6% по сравнению с прошлым годом.