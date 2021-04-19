Переговоры с МВФ о новом транше должны завершиться в июле, а новый транш поступит в сентябре.

О таких планах Минфина рассказал глава ведомства Сергей Марченко в интервью изданию Lb.ua.

— Это (сентябрь, — прим.) — хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом, — сказал Сергей Марченко.

По словам Марченко, Украина не может себе позволить значительное расширение дефицита госбюджета.

— После подписания меморандума мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците,— добавил Сергей Марченко.

— Некоторые страны расширяют дефициты, некоторые сужают... Мы, к сожалению, не можем позволить существенное влияние фискальной роли государства на экономику – то, что могут позволить себе США или страны ЕС. Наши источники заимствований, к сожалению, достаточно ограничены – все зависит от того, есть программа с МВФ или нет, есть ли ВБ или нет, есть ли макрофин от ЕС или нет, — отметил Сергей Марченко.