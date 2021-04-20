Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что банк Англии рассмотрит вопрос о «бриткоине» или поддерживаемой центральным банком цифровой валюте.

Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы запускаем новую рабочую группу Казначейства и Банка Англии для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой центрального банка (CBDC), — сказал Риши Сунак на конференции финансовой индустрии.

Вскоре после этого Сунак написал в Твиттере единственное слово «Britcoin» в ответ на объявление министерства финансов о создании рабочей группы.

Поддерживаемая Банком Англии цифровая версия фунта стерлингов потенциально позволит предприятиям и потребителям иметь счета непосредственно в банке и обходить стороной других при совершении платежей, что изменит роль кредиторов в финансовой системе.

Напомним, стратег агентства Bloomberg Майк Макглоун предрек Биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за коин в течение 2021 года.