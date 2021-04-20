Британское торговое лобби аэрокосмической промышленности ADS предупредило, что Великобритания может потерять бизнес в Европейском союзе, если не будут решены вопросы, касающиеся утверждения конструкции компонентов самолетов, возникшие после Brexit.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным ADS, спустя почти четыре месяца после заключения торговой сделки фирмы все еще пытаются получить одобрение ЕС на детали, разработанные британцами, и разрешение на начало работы по техническому обслуживанию самолетов, зарегистрированных в ЕС. В то же время Управление гражданской авиации Великобритании автоматически признает детали из Европы.

— Мы находимся на нейтральной территории. Если британские компании не смогут продемонстрировать, как они будут получать разрешения, а конкурент из ЕС сможет, существует реальный риск того, что работа просто перейдет в ЕС, — сказал в интервью директор отраслевой группы Джонатан Хокингс.

Ранее НикВести сообщали, что Brexit сказался на объемах англо-французской торговли в начале этого года, отражая снижение коммерческой активности между Великобританией и другими крупными странами ЕС.