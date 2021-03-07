Brexit сказался на объемах англо-французской торговли в начале этого года, отражая снижение коммерческой активности между Великобританией и другими крупными странами ЕС.

Об экономической тенденции сообщает Financial Times.

По данным французской таможни, французский экспорт в Великобританию в январе снизился на 13 процентов по сравнению со средним показателем за предыдущие шесть месяцев, в то время как французский импорт из Великобритании упал на 20 процентов.

«Торговля с Великобританией нарушена из-за Brexit», — говорится в сообщении французской службы.

Несмотря на то, что Великобритания и ЕС согласовали последнюю торговую сделку, чтобы избежать тарифов на большинство товаров, которая вступила в силу 1 января, торговля по-прежнему была нарушена из-за более высоких транспортных расходов, задержек транспортировки, требований сертификатов здоровья и более сложных таможенных требований на границе.

Согласно данным, опубликованным на этой неделе федеральным статистическим агентством, немецкий экспорт в Великобританию в январе снизился примерно на 30 процентов в годовом исчислении, продолжая тенденцию к снижению торговли между двумя странами после референдума о выходе из экономического альянса в 2016 году.

Италия в прошлом месяце сообщила о 38-процентном падении экспорта в Великобританию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и о 70-процентном падении британского импорта в январе.

Экономисты заявили, что до сих пор неясно, какая часть спада в торговле между Великобританией и ЕС была результатом Brexit, а какая — последствиями пандемии, которая нанесла тяжелый удар по мировой торговле в первой половине прошлого года.

— Мне трудно решить, каковы последствия Brexit, а что просто связано с воздействием коронавируса, — отмечает Жиль Моек, главный экономист французской страховой компании Axa.

Ранее НикВести сообщали, что большинство британцев недовольны торговым соглашением после Brexit, которое Борис Джонсон заключил с Европейским Союзом.