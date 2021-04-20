Цены на квартиры в Украине в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За год цены на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном - на 12,4%. Однокомнатные квартиры за этот период подорожали на первичном рынке на 10,8%, на вторичном – на 12,3%.

Двухкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 7,9%, на вторичном – на 13,1%. Трехкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 11,7%, на вторичном – на 11,8%.

По сравнению с четвертым кварталом 2020 года средняя цена на квартиры выросла на 5,6%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году на 0,5 процентного пункта (п.п.) по сравнению с январским прогнозом — до 6%.