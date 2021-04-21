В Дании к месту строительства участка российского газопровода Северный поток-2 начали стягиваться суда снабжения.

Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Около места строительства – острова Борнхольм находятся корабли снабжения «Иван Сидоренко», «Катунь», «Финвал», многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и многофункциональное судно снабжения ледового класса «Венгери».

Судно «Академик Черский» находится у первой точки укладки газопровода.

Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обсудили, как совместно противодействовать завершению строительства российского газопровода «Северный поток-2».



