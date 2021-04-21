ООО «Гугл» заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.

Об этом пишет журнал Рейтинг со ссылкой на вестник Государственной налоговой службы.

Право опубликовать общую сумму уплаченных налогов журнал не получил, но «Гугл» располагается между ООО «Эпицентр К» с 2,87 миллиардами и «ДТЭК Павлоградуголь» с 2,6 миллиардами гривен уплаченных налогов.

В 2019 году «поисковик» занимал 75 место в списке.

На первых трех местах рейтинга расположились «Укрнафта», «Укргазвидобування» и «Нафтогаз Украины» с 45,8 миллиардами, 28,5 миллиардами и 18,8 миллиардами гривен уплаченных платежей соответственно.

Напомним, николаевские предприниматели, которые торгуют непродовольственными товарами, несмотря на карантинные ограничения, не получат компенсацию за уплаченые налоги из бюджета.