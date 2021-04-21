Николаевские предприниматели, которые торгуют непродовольственными товарами, несмотря на карантинные ограничения, не получат компенсацию за уплаченые налоги из бюджета.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

Отмечается, что, невзирая на запрет, на семи рынках города зафиксирована работа точек по продаже непродовольственных товаров. Речь идет о рынках по улице Озерная, 14 (ООО «Штрассе»), 6-я Слободская — угол проспекта Центральный (ООО «Универсал-Юг»), Космонавтов, 80 (ООО «Универсал-Юг»), Космонавтов, 62-64 (ЧП «Клаксон»), проспект Мира, 2 (ООО «Побутсервис-плюс»), ул. 3-я Слободская, 50-56 (ООО «Рынок «Дзержинский», ООО «Юлиана-Сервис»).

— Это противоречит тем договоренностям, которых достигли на своей недавней встрече мэр и руководители рынков Николаева. Было решено, что руководители, которые пострадали от введения усиленного карантина, смогут получить возмещение уплаченных налогов. И в свою очередь — снизить арендную плату для предпринимателей. Но речь шла о помощи именно потому, что бизнесмены, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, временно не могут работать из-за локдауна. Вполне логично, что те, кто проигнорировал карантинные требования и будет пытаться обратиться в город за возмещением — его не получат. Такие «хитрецы», мягко говоря, наживающихся за счет своих законопослушных неработающих конкурентов, периодически выявляются проверками. Хотеть и рыбку съесть и в воду не лезть — вполне естественно, но в данном случае это не сработает, — отметил Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что городская власть компенсирует николаевским предпринимателям налоги, которые они выплатили в период ужесточения карантина.

Такой договоренности достигли после того, как 7 апреля на Соборную площадь в Николаеве снова вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.

Тогда Александр Сенкевич сказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.