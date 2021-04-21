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Николаевские предприниматели, которые торгуют непродовольственными товарами, несмотря на карантинные ограничения, не получат компенсацию за уплаченые налоги из бюджета.
Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.
Отмечается, что, невзирая на запрет, на семи рынках города зафиксирована работа точек по продаже непродовольственных товаров. Речь идет о рынках по улице Озерная, 14 (ООО «Штрассе»), 6-я Слободская — угол проспекта Центральный (ООО «Универсал-Юг»), Космонавтов, 80 (ООО «Универсал-Юг»), Космонавтов, 62-64 (ЧП «Клаксон»), проспект Мира, 2 (ООО «Побутсервис-плюс»), ул. 3-я Слободская, 50-56 (ООО «Рынок «Дзержинский», ООО «Юлиана-Сервис»).
— Это противоречит тем договоренностям, которых достигли на своей недавней встрече мэр и руководители рынков Николаева. Было решено, что руководители, которые пострадали от введения усиленного карантина, смогут получить возмещение уплаченных налогов. И в свою очередь — снизить арендную плату для предпринимателей. Но речь шла о помощи именно потому, что бизнесмены, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, временно не могут работать из-за локдауна. Вполне логично, что те, кто проигнорировал карантинные требования и будет пытаться обратиться в город за возмещением — его не получат. Такие «хитрецы», мягко говоря, наживающихся за счет своих законопослушных неработающих конкурентов, периодически выявляются проверками. Хотеть и рыбку съесть и в воду не лезть — вполне естественно, но в данном случае это не сработает, — отметил Андрей Ермолаев.
Ранее сообщалось, что городская власть компенсирует николаевским предпринимателям налоги, которые они выплатили в период ужесточения карантина.
Такой договоренности достигли после того, как 7 апреля на Соборную площадь в Николаеве снова вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.
Тогда Александр Сенкевич сказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.
Николаевские предприниматели, которые торгуют непродовольственными товарами, несмотря на карантинные ограничения, не получат компенсацию за уплаченые налоги из бюджета.
Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.
Отмечается, что, невзирая на запрет, на семи рынках города зафиксирована работа точек по продаже непродовольственных товаров. Речь идет о рынках по улице Озерная, 14 (ООО «Штрассе»), 6-я Слободская — угол проспекта Центральный (ООО «Универсал-Юг»), Космонавтов, 80 (ООО «Универсал-Юг»), Космонавтов, 62-64 (ЧП «Клаксон»), проспект Мира, 2 (ООО «Побутсервис-плюс»), ул. 3-я Слободская, 50-56 (ООО «Рынок «Дзержинский», ООО «Юлиана-Сервис»).
— Это противоречит тем договоренностям, которых достигли на своей недавней встрече мэр и руководители рынков Николаева. Было решено, что руководители, которые пострадали от введения усиленного карантина, смогут получить возмещение уплаченных налогов. И в свою очередь — снизить арендную плату для предпринимателей. Но речь шла о помощи именно потому, что бизнесмены, которые занимаются продажей непродовольственных товаров, временно не могут работать из-за локдауна. Вполне логично, что те, кто проигнорировал карантинные требования и будет пытаться обратиться в город за возмещением — его не получат. Такие «хитрецы», мягко говоря, наживающихся за счет своих законопослушных неработающих конкурентов, периодически выявляются проверками. Хотеть и рыбку съесть и в воду не лезть — вполне естественно, но в данном случае это не сработает, — отметил Андрей Ермолаев.
Ранее сообщалось, что городская власть компенсирует николаевским предпринимателям налоги, которые они выплатили в период ужесточения карантина.
Такой договоренности достигли после того, как 7 апреля на Соборную площадь в Николаеве снова вышли предприниматели, протестующие против карантинных ограничений.
Тогда Александр Сенкевич сказал, что не может ослабить карантинные ограничения, хоть местной власти и не выгодно, чтобы предприниматели не работали.